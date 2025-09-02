Mariana Botas rompe en llanto tras eliminación; así reaccionó a los videos con Aldo

La quinta gala de eliminación de La casa de los famosos México sorprendió a la audiencia al despedir a la actriz Mariana Botas, quien se convirtió en la quinta eliminada del reality show. La noche del domingo 31 de agosto estuvo marcada por la tensión, las especulaciones entre los equipos y un cierre lleno de emociones que mantuvo al público atento. Con más de un mes dentro de la casa, la salida de Botas no solo modificó el panorama de la competencia, sino que también provocó una reacción inmediata entre sus compañeros, quienes vieron cómo las alianzas y estrategias podían tambalearse tras este resultado. ¿Qué fue lo que pasó?

Mariana Botas eliminada en La casa de los famosos y exhiben error de redes y producción en medio de la gala. / Capturas de pantalla

¿Cómo fue la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México?

La gala de eliminación comenzó bajo la conducción de Galilea Montijo, con siete nominados en la placa:



La tensión fue creciendo a medida que se anunciaban los salvados. Dalilah Polanco fue la primera en regresar a salvo al interior de la casa, seguida de Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris.

La incertidumbre se concentró en el trío final: Mariana Botas, Abelito y Aarón Mercury, quienes ocuparon el carrusel. Cada momento fue transmitido en vivo, y mientras los salvados eran recibidos con abrazos por sus compañeros, el equipo Día, donde permanecía Botas, quedó en desventaja numérica frente al equipo Noche.

Finalmente, se anunció que la actriz abandonaba el reality. Con este resultado, el equipo Día quedó reducido a cuatro integrantes, generando nuevas preguntas sobre el rumbo de las estrategias y la convivencia dentro de la casa.

¿Qué dijo Mariana Botas tras abandonar La casa de los famosos México?

Al reencontrarse con Galilea Montijo en el foro principal, Mariana Botas no pudo contener las lágrimas. Su primera reacción fue reconocer la carga emocional de la experiencia:

“La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de... es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida” Mariana Botas

Expresó con voz entrecortada. La actriz agradeció lo vivido durante los más de 30 días que permaneció en el programa, destacando los lazos que formó con sus compañeros:

“Me da mucho sentimiento irme y es más de un mes de mi vida que compartí con ellos. Solo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia”. Mariana Botas

Sus palabras reflejaron lo difícil que fue para ella despedirse de la rutina de la casa y de los vínculos construidos, a pesar de reconocer la importancia de volver a ver a su familia fuera del show.

¿Por qué lloró Mariana Botas al ver los videos con Aldo de Nigris?

Durante la post gala transmitida en ViX, Mariana Botas fue sorprendida con una recopilación de momentos vividos dentro de la casa, en la que destacaron escenas junto a Aldo de Nigris, integrante del cuarto Noche. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff presentaron los clips y, entre bromas, le preguntaron a la actriz si había posibilidades de que surgiera algo más entre ellos.

Mariana reaccionó con una sonrisa nerviosa y respondió:

“Sabía que le iba a hacer a la mam*da con eso, ay no. Culpa de ellos. Ay por Dios… No, para nada. Es muchísimo más chico que yo, sólo que hay que comentar lo que es”. Mariana Botas

Aunque reconoció que Aldo le parecía atractivo, dejó en claro que solo lo veía como un amigo: “La neta me cae, pero nada más. Lo comenté que es muy guapo, porque es lo que es”.

La conversación tomó otro rumbo cuando Wendy Guevara reveló que Aldo había llorado durante el momento en que Mariana, Abelito y Aarón Mercury se encontraban en la silla giratoria. Sin embargo, la actriz restó importancia y aseguró: “Yo creo que le dio mucha emoción que regresara Abelito, es que Abelito es su compa, es su hermano y con Aarón también se lleva muy bien, es una fraternidad de hombres”.

De esta manera, Mariana descartó cualquier insinuación romántica, aunque el público no dejó pasar la emotiva reacción de Aldo, lo que seguirá alimentando los comentarios en redes sociales.

