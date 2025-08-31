¿Quién es el quinto habitante eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 31 de agosto?

‘La casa de los famosos México 2025’ despide a otro habitante. Este domingo 31 de agosto en la nueva gala de eliminación se conoce al quinto expulsado de la temporada.

Al momento, los eliminados en esta tercera temporada del reality, son:

Olivia Collins

Adrián Di Monte

Ninel Conde

Priscila Valverde



¿Quién se les unirá?

¿Quiénes son los nominados en ‘La casa de los famosos México’ para la gala de eliminación hoy domingo 31 de agosto de 2025?

La quinta gala de nominación en La casa de los famosos México 2025 estuvo cargada de tensión, estrategias rotas y giros inesperados. La producción introdujo una dinámica con ruleta que cambió por completo el rumbo del juego. Facundo y Alexis Ayala fueron los encargados de girarla, lo que sumó y restó puntos a los nominados, dejando a ocho habitantes en la cuerda floja. Además, la “moneda del destino” provocó que Elaine Haro cambiara de cuarto, lo que alteró alianzas y generó nuevos roces entre los participantes.

Tras un largo proceso, los que quedaron en la placa fueron:



Alexis Ayala

Abelito

Mariana Botas

Mar Contreras

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Facundo

Los únicos concursantes que lograron evitar la nominación fueron Elaine Haro, Guana y Shiky, este último gracias a que ganó la prueba de líder y obtuvo la inmunidad.

¿Quién obtuvo la salvación y qué participante salió de los nominados en ‘La casa de los famosos México’?

El pasado viernes 29 de agosto de 2025, se enfrentaron en La casa de los famosos México; Aldo de Nigris, Shiky y Alexis Ayala en el duelo por la salvación.

El reto consistió en lanzar una pelota sobre una plataforma para que cayera en una rueda con puntajes. El objetivo era claro: sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Alexis Ayala, Aldo de Nigris y Shiky fueron los valientes que asumieron el desafío, poniendo a prueba su puntería y nervios frente a todos.

Al final de la competencia, Shiky se coronó como el ganador al acumular 550 puntos. Como líder de la semana, tuvo el poder de salvar a uno de los nominados y eligió a Facundo, sacándolo de la placa.

Así, los nominados definitivos para la gala de eliminación son:



Abelito

Mar Contreras

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Mariana Botas

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

¿Quién es el eliminado de La casa de los famosos México hoy 31 de agosto según encuesta en redes sociales?

Desde que se anunciaron los nominados en peligro de abandonar La casa de los famosos México el pasado miércoles 27 de agosto, se activaron las votaciones para que el público pudiera salvar a sus favoritos. Al mismo tiempo, comenzaron a circular encuestas en redes sociales, incluyendo una publicada por la periodista Mara Patricia Castañeda, que encendió las especulaciones.

En su cuenta de Facebook, Castañeda compartió una tabla con porcentajes que revelan una clara tendencia del público: el apoyo se concentra en los integrantes del ‘cuarto Noche’, quienes lideran las preferencias rumbo a la gala de eliminación de este domingo 31 de agosto.



Aldo de Nigris: 28%

Aarón Mercury: 14%

Mar Contreras: 14%

Abelito: 13%

Alexis Ayala: 10%

Dalílah Polanco 9%

Facundo: 6%

Mariana Botas: 6%

Con tan solo un 6% de apoyo, Mariana Botas y Facundo se perfilan como los participantes con menos respaldo del público, por lo que estarían en la cuerda floja para continuar en el reality.

Las predicciones sobre quién podría salir de La casa de los famosos México se basan en encuestas y opiniones del público en redes sociales, pero no son definitivas. Para conocer con certeza quién será el quinto eliminado, lo mejor es seguir la transmisión en vivo este domingo 31 de agosto, donde todo puede cambiar en segundos. ¡Aquí te contaremos!

La gala de La casa de los famosos México de este domingo 31 de agosto, comenzará a las 8:00 p. m. Se transmitirá por el canal Las Estrellas y en la plataforma VIX.