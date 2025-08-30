Abelito termina sangrando tras duro golpe en la fiesta de La casa de los famosos México: ¿apagaron cámaras?

La casa de los famosos México 2025 prometía ser la temporada más pacífica de todas, pero la última fiesta cambió el rumbo del reality. Lo que comenzó como una celebración llena de color, música y tragos, terminó con Abelito empapado en sangre y confundido por lo que había sucedido. Los fans no tardaron en viralizar las imágenes que muestran al habitante confundido y reclamando, mientras las teorías sobre cómo ocurrió el accidente comenzaron a desatarse en redes sociales.

¿Qué le paso a Abelito en la fiesta hawaiana de La casa de los famosos 2025?

La noche del viernes 29 de agosto, la producción de La casa de los famosos México 2025 organizó una fiesta con temática hawaiana que prometía diversión, música y color. Los habitantes, animados por las bebidas y el ambiente tropical, se dejaron llevar como si no hubiera un mañana. Entre empujones, risas y juegos, el caos comenzó a apoderarse del lugar y lo que parecía una celebración tranquila, se convirtió en una escena de descontrol.

Todo se salió de control cuando los participantes intentaron tomarse una foto grupal con el celular que les proporciona la producción. En su afán por salir todos en cuadro, comenzaron a empujarse sin medida. Mariana Botas, Abelito, Shiky y Dalilah Polanco terminaron en el suelo, pero nadie se quejó: ¡estaban jugando! Sin embargo, cuando la euforia bajó, Abelito comenzó a tocarse la cabeza con expresión de incomodidad. Algo no estaba bien. De pronto, murmuró que lo habían descalabrado.

Con el paso de los minutos, la preocupación creció. Abelito notó que la sangre le corría por la cabeza y, desconcertado, pensó que alguien lo había golpeado. Nadie entendía bien qué había pasado. En redes sociales, los fans comenzaron a especular que las cámaras se apagaron para permitir el ingreso del equipo médico. Aunque no hay confirmación oficial, todo indica que fue atendido sin consecuencias graves. Lo más sorprendente vino después: en los videos de TikTok y X se descubrió la verdad ¿quién le pegó?

¿Quién golpeó a Abelito? La verdad detrás del accidente que preocupó a toda La casa de los famosos México 2025

Al principio todo parecía un ataque: los compañeros de Abelito se alarmaron al verlo con sangre en la cabeza y comenzaron a preguntarse quién lo había agredido. Sin embargo, la verdad se descubrió después gracias a los videos que circularon en TikTok y X (antes Twitter). En realidad, el accidente ocurrió cuando el habitante, entre risas y juegos, lanzó una chancla y terminó golpeándose de lleno contra el filo de una mesa, sin darse cuenta de lo que había pasado en ese instante.

El impacto fue tan rápido que ni el propio Abelito lo notó de inmediato; incluso se llevó la mano a la cabeza sin sospechar la gravedad. Minutos después, al sentir la sangre correr, comprendió que se había descalabrado. Para colmo, la chancla que lanzó terminó golpeando a Aldo de Nigris, lo que aumentó la confusión entre los presentes y generó aún más alboroto en la fiesta.

Así fue el momento exacto en el que Abelito se golpea la cabeza:

¿Tuvo otro accidente Abelito durante la fiesta en La casa de los famosos México?

El accidente no fue lo único que sufrió Abelito esa noche. En medio del ambiente festivo, otro momento se volvió viral: cuando varios habitantes se pusieron a cantar “La vecindad del Chavo” y comenzaron a empujarse entre sí.

En uno de los videos que circulan en Internet, se observa cómo Shiky se acerca a Abelito y, sin razón aparente, lo toma con fuerza del cabello para luego zangolotearlo una y otra vez. La broma pesada sorprendió al público y dejó a muchos molestos por el trato que recibió el concursante.

Entre empujones y risas, Abelito no logró identificar con claridad quién había sido el responsable, pues todos estaban desbordados de euforia. Sin embargo, los clips evidencian que Shiky fue el autor de la pesada broma, lo que encendió la indignación de varios fans que pidieron a la producción poner límites a este tipo de acciones.

Momento exacto en que Shiky le jala el pelo a Abelito:

¿Cuál es el estado de salud de Abelito tras el accidente en La casa de los famosos México?

Hasta el momento, lo único que se sabe es que Abelito fue revisado dentro de la casa y se reporta estable, sin consecuencias graves.

Los fans ahora están a la expectativa de cómo reaccionará la producción, si habrá sanciones por las bromas pesadas o si todo quedará como un simple incidente festivo.