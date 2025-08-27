Influencer reta a Abelito a pelea de box para Supernova Strikers 2026: ¿De quién se trata?

El fenómeno de las peleas entre influencers sigue en auge y ahora una inesperada propuesta ha encendido las redes: una conocida influencer lanza reto a Abelito para el siguiente Supernova Strikers en el 2026. ¿Quién retó a una pelea de box al actual habitande de La casa de los famosos México 2025?

¿Qué famosa influencer retó a Abelito a una pelea de box en Supernova Strikers 2026?

Durante su participación en el pódcast ‘Cómplices del desmadre’ con Nicola Porcella y Wendy Guevara, Cielo Anais dejó claro que no tiene miedo de subirse al ring y, si se abre la oportunidad de participar en Supernova Strikers 2026, propondrá a Abelito como su contrincante.

“Me gustaría pelear con el Abelito” Cielo Anais

La influencer reconoció que su interés en las peleas no es nuevo: desde pequeña, dice, le gustaba juntarse con pandilleros y siente que tiene lo necesario para dar una buena pelea.

La propuesta ha llamado la atención en redes sociales no solo por lo inesperado del reto, sino porque Cielo y Abelito son conocidos por tener una buena relación. Sin embargo, ella asegura que una pelea no interferiría con su amistad: “ Es puro show, pero si nos subimos, nos damos con todo ”.

Cielo Anais, Supernova y Abelito / Redes sociales y canva

¿Quién es Cielo Anais, famosa influencer que retó a Abelito a una pelea de box?

Cielo Anaís, amiga de Abelito, es originaria de Matehuala, San Luis Potosí, nació el 1 de noviembre de 1995 y se ha destacado como influencer, modelo, conferencista y nutrióloga. Es conocida por usar sus plataformas digitales para promover mensajes de amor propio, inclusión y aceptación, bajo el lema “más amor y menos odio”.

Vive con acondroplasia, una condición genética que causa talla baja (mide 1.23 m), lo que no le ha impedido convertirse en una figura pública influyente y admirada. Desde 2019, ha logrado consolidarse en redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram, alcanzando millones de seguidores.

En 2020 fue reconocida entre los diez mejores creadores de contenido en México y participó en campañas oficiales de TikTok. Además, ha superado el millón de suscriptores en YouTube. Cielo también es activista, siendo comisionada honorífica en la Federación de Personas de Talla Baja en México, demostrando que ningún límite físico impide alcanzar grandes metas.

¿Qué famosos pelearán en el Supernova Strikers 2026?

Supernova Strikers se ha convertido en uno de los eventos más esperados del año, donde figuras públicas, influencers, y celebridades del mundo digital se enfrentan en combates de boxeo que combinan espectáculo, rivalidades públicas y puro entretenimiento.

Para la próxima edición, ya existen diferentes famosos que tienen la intención de participar.

Casos como ‘el Temach’ vs. Diego Ruzzarin o el reto de ‘Cojo Feliz’ a Adrián Marcelo han demostrado que el formato es un éxito, atrayendo tanto a fans del deporte como a seguidores del drama influencer.

También, al finalizar la pelea entre Gala Montes y Alana Flores de este año, apareció Bárbara de Regil entre el público y lanzó tremendo reto a Flores para la próxima edición del Supernova. ¿Se hará realidad?

En ese contexto, usuarios consideraron que una pelea entre Cielo Anais y Abelito podría romper esquemas al ser un combate mixto entre amigos con estaturas similares.

