Gala Montes explota tras derrota vs Alana Flores en Supernova Strikers; así reaccionó con el público

La pelea estelar de Supernova Strikers 2025 dejó a todos los espectadores con emociones a todo lo que da, pues la actriz Gala Montes se enfrentó porfin a la influencer Alana Flores en un combate muy esperado.

A pesar de la diferencia de peso y estatura —Gala con 68 kilos y Alana con 55 kilos—, ambas demostraron mucha energía en el ring, según opinaron usuarios.

Desde el inicio, la pelea mantuvo a la audiencia al borde del asiento, con Gala mostrando fuerza y determinación a la hora de lanzar golpes, mientras que la estrategia y experiencia de Alana le dieron ventaja, lo que la llevó a la victoria final.

Tras la contienda, ambas protagonistas ofrecieron un gesto de respeto y deportividad, abrazándose para dejar claro que no existían rencores.

Gala Montes reacciona a su derrota con Alana Flores

A pesar de la rivalidad que había marcado la promoción del combate, Gala Montes reconoció el triunfo de Alana Flores. A través de sus redes sociales, la actriz compartió una selfie desde un elevador junto con el mensaje: “Ya despertamos gracias por este día. Hicimos lo que pudimos”.

El abrazo entre ambas al final del combate también fue un momento que llamó la atención de los fans, dejando en evidencia que la rivalidad no opacó el respeto mutuo entre las participantes.

Sin embargo no todos los internautas estuvieron de acuerdo con el triunfo de Alana, pues algunos opinaron que fue una “pelea robada”, otros consideran que Gala cometió infracciones que la llevaron a perder.

“No soy fan de ninguna de las dos pero la neta, ¿de qué robo hablas? Gala Montes solo se pasaba haciendo infracciones, empujando hacia abajo a Alana y abrazando. Daba golpes a lo tonto, recibiendo golpes y no digo que ella no haya dado, si, pero Alana ganó bien y limpio”,expresó internauta.

¿Cómo reaccionó Gala Montes a los abucheos del público en Supernova Strikers?

El espectáculo de Supernova Strikers 2025 no estuvo exento de polémica. Durante su entrada al ring, Gala Montes fue abucheada por algunos asistentes, quienes incluso gritaron el nombre de su enemigo en La casa de los famosos México 2024, “Adrián Marcelo”.

Eso no es todo, al terminar el combate contra Alana Flores y en su salida del ring, se puede ver cómo Gala Montes reaccionó a los abucheos lanzando algunas señas obscenas al público, dicho momento se viralizó en TikTok.

El evento también contó con otros enfrentamientos destacados, como el de ‘el Escorpión Dorado’ contra Franco Escamilla y Westol contra Mario Bautista, consolidando a Supernova Strikers 2025 como uno de los espectáculos deportivos más vistos del año en streaming, según afirmó el público.

