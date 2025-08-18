Gala Montes vs. Alana Flores: ¿Quién ganó la pelea en el ‘Supernova orígenes 2025’?

Este domingo 17 de agosto, Alana Flores y Gala Montes se enfrentaron en el ‘Supernova orígenes’. A lo largo de tres rounds de dos minutos cada uno, las celebridades pelearon en el ring para dictaminar quién era la mejor boxeadora amateur.

Este enfrentamiento fue uno de los más esperados del evento, ya que, incluso semanas antes de la pelea, se vieron envueltas en una guerra de dimes y diretes. Alana llegó a decir que a Gala le daban cierto “favoritismo”, siendo este el motivo por el que la organización tuvo que cambiar las reglas relacionadas con el peso.

Por otra parte, la actriz aseguró que la influencer era amiga de Adrián Marcelo, con quien tiene una rivalidad desde su estancia en ‘La casa de los famosos México 2024’, luego de que la joven dijera, a modo de broma, que lo invitaría a la pelea.

Gala Montes y Alana Flores en el Supernova orígenes / Redes sociales

¿Qué pasó con Alana Flores y Gala Montes previo a su pelea en el ‘Supernova orígenes’?

Durante una conferencia de prensa previo a la pelea, Alana Flores y Gala Montes tuvieron una breve, pero intensa discusión que calentó los ánimos entre el público y creó aún más expectativa sobre lo que pasará en su conflicto.

Todo comenzó después de que Alana resaltara que Gala tuvo ciertos permisos que le podrían dar “ventaja” en la confrontación. Ante esto, la actriz le recordó que ella va a pelar con guantes “más ligeros”, lo que también podría facilitarle las cosas.

En respuesta, la streaming señaló que había cosas que no fueron pactadas en el contrato y hasta se dijo dispuesta a compartirlo después de “ganarle”. Como era de esperarse, Gala le dejó claro que no le tenía miedo y dijo:

Gala Montes “Te reto. Hazlo. De verdad, a mí no me da miedo. No se dice, se hace. Llevas diciendo que me ibas a pegar, que me tenías ganas. Dime que cachete pongo, no te tengo miedo, escuincla. Te voy a partir tu ma…, va a ser la chin… de tu vida”

Si bien Alana, aparentemente, trató de no caer en provocaciones y simplemente se limitó a agradecer el apoyo de su familia, a Gala montes no le gustó esto y le preguntó si “Adrián Marcelo le enseñó a reaccionar así”.

Al escuchar esto, Alana le resaltó que ella siempre ha sido unida a sus familiares. Evidentemente, Montes no le creyó y finalizó la discusión diciendo: “Sí, claro, te lo enseñó tu mentor, Adrián Marcelo. A mí me subestiman”.

¿Quién ganó cada round en el ‘Supernova orígenes’?

Además de la pelea entre Alana Flores y Gala Montes, hubo cuatro enfrentamientos más en el ‘Supernova orígenes’. Estas son las peleas que hubo y sus respectivos ganadores:

Luis ‘Pride’ vs. Shelao: El ganador fue Luis ‘Pride’

Mercedes Roa vs. Milica: La ganadora fue Milica

Mario Bautista vs. Westcolt: El ganador fue Mario Bautista

Franco Escamilla vs. el Escorpión dorado: El ganador fue Franco Escamilla

Cabe destacar que Mario Bautista y Westcolt pelearon sin careta, es decir, sin protección en la cara, por lo que recibieron los golpes de forma directa. Además de que pactaron que el perdedor debía raparse la cabeza completamente en vivo.

Peleas en el Supernova orígenes / Redes sociales

¿Quién ganó la pelea de Alana Flores vs. Gala Montes en el ‘Supernova orígenes’?

Tal y como estaba programado en la cartelera del ‘Supernova orígenes’, la pelea ente Gala Montes y Alana Flores comenzó justo a las 22:30 pm.

Gala, muy fiel a su estilo, hizo una entrada muy poderosa. Con el remix de su canción ‘Tácara’ de fondo, entró al ring muy segura de sí misma. En tanto que Alana entró con un performance de barco pirata, dejando ver que llegaba con todo para vencer a su rival.

Ambas celebridades lo dieron todo, pero, finalmente, los jueces, por unanimidad, decidieron que la ganadora fuera Alana Flores.

