Fabiola Martínez sorprende vestida de novia tras polémica con el Escorpión Dorado: ¿se casó en secreto?

Después de exponer al Escorpión Dorado por sus mensajes comprometedores, Fabiola Martínez reaparece con un vestido de novia y una frase que desató rumores de boda secreta. ¿Será que la comediante ya tiene nuevo esposo?

Fabiola Martínez / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Fabiola Martínez se casó en secreto tras la polémica con el Escorpión dorado?

La modelo y comediante regiomontana Fabiola Martínez volvió a encender las redes sociales con una publicación que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta. Después de protagonizar uno de los escándalos más sonados del año al exponer los audios comprometedores de Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión dorado, ahora aparece con un espectacular vestido de novia y un mensaje que desató rumores de boda secreta.

“Se llegó el día, lo que no se cuenta no se arruina”, escribió Fabiola en sus historias de Instagram, acompañado de un corazón rojo y una canción que no dejó lugar a dudas sobre el contexto: “Por ti me casaré”, del cantautor italiano Eros Ramazzotti.

La pregunta que todos se hacen es si Fabiola Martínez realmente contrajo matrimonio en privado. En el breve video que compartió en Instagram, la modelo aparece con un elegante vestido blanco, un velo largo y su característica melena negra recogida en un chongo sofisticado. Aunque no mostró al presunto novio, el mensaje y la música elegida dejaron abierta la posibilidad de que la comediante haya dado el “sí” nuevamente.

Hasta ahora, Fabiola no ha hecho ninguna declaración, por lo que en redes todos están atentos a cualquier movimiento.

Fabiola Martínez en vestido de novia. / IG

¿Qué pasó entre Fabiola Martínez y el Escorpión dorado?

Cronología del escándalo

Finales de 2023



Se filtra un video grabado en un concierto de Peso Pluma por Carolina Castro (esposa de Óscar Burgos), donde aparecen juntos Alex Montiel y Fabiola Martínez. Esto desata rumores de infidelidad, pues Montiel está casado con Dana Arizu.

por Carolina Castro (esposa de Óscar Burgos), donde aparecen juntos Alex Montiel y Fabiola Martínez. Esto desata rumores de infidelidad, pues Montiel está casado con Dana Arizu. Alex responde junto a su esposa, Dana Arizu, diciendo que su matrimonio es “abierto” para minimizar el escándalo.

Junio 2025



El tema revive cuando Fabiola participa en el pódcast de Adrián Marcelo y confirma la relación , asegurando que Montiel le dijo que quería tener un hijo con ella y que incluso pensó en revertir su vasectomía.

, asegurando que Montiel le dijo que quería tener un hijo con ella y que incluso pensó en revertir su vasectomía. Fabiola desmiente la versión de la “relación abierta” y afirma que fue una estrategia para proteger la imagen pública del influencer.

8 de julio de 2025

Fabiola anuncia que “soltará la bomba” y promete mostrar pruebas para defender su imagen. Publica un video en YouTube titulado “Desenmascarando mentiras”, donde exhibe:

Audios en los que Montiel le dice: “Te amo, cosa hermosa… no sales de mi cabeza” .

en los que Montiel le dice: . Fotos juntos en Nueva York y Monterrey.

juntos en Nueva York y Monterrey. Capturas de chats y llamadas que contradicen la versión de Montiel de que “solo se vieron cuatro veces”.

que contradicen la versión de Montiel de que “solo se vieron cuatro veces”. Prendas de ropa que él le habría regalado.

9 de julio de 2025



Se confirman las pruebas. Fabiola acusa a Montiel de minimizar la relación y afectar emocionalmente a sus hijas.

y afectar emocionalmente a sus hijas. Montiel responde en redes que fue un “momento de crisis” y que su matrimonio sigue en pie.

14 de julio de 2025



Montiel pide perdón a su esposa y busca salvar su matrimonio. Dana Arizu, su esposa, reacciona con calma y asegura que quiere alejarse de “personas tóxicas”.



¿Quién fue el primer esposo de Fabiola Martínez y cómo murió?

Antes de las controversias mediáticas, Fabiola Martínez vivió una tragedia personal que marcó su vida para siempre. En 2019, su esposo, el abogado Armando “Tito” Gómez, fue asesinado a plena luz del día tras salir de una reunión con amigos. De acuerdo con los reportes de aquel momento, varios hombres armados lo interceptaron cuando se dirigía a su automóvil y le dispararon al menos cinco veces, provocándole la muerte instantánea.

La modelo, devastada, se retiró por un tiempo del ojo público para procesar su duelo. Años después, logró retomar su carrera y poco a poco recuperó su sonrisa, aunque siempre recordando a su fallecido esposo. “De morirse en una cama a morirse divirtiendo al ser humano, yo prefiero eso”, dijo en una entrevista pasada, dejando ver su fortaleza y deseo de seguir adelante pese al dolor.

¿Con qué famosos ha tenido romances Fabiola Martínez después de enviudar?

Con el paso de los años, Fabiola Martínez fue relacionada sentimentalmente con varias figuras del espectáculo. Uno de los romances más comentados fue con el actor colombiano Tommy Vázquez, con quien compartió varios momentos públicos. También fue señalada de ser la tercera en discordia entre Karla Panini y Américo Garza, su esposo. Posteriormente, su vínculo con el Escorpión dorado acaparó titulares, marcando uno de los capítulos más mediáticos de su vida amorosa.

Aunque ninguno de esos noviazgos prosperó, Fabiola siempre ha sido transparente con sus emociones y no teme mostrarse vulnerable ante su público. Ahora, su imagen vestida de novia parece simbolizar un nuevo comienzo, ya sea sentimental o personal, tras años de altibajos. ¿Quién será el afortunado?