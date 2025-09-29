¿Escorpión dorado insultó a Aarón Mercury en La casa de los famosos México? Lo llama “Sin talento”

El polémico Escorpión Dorado volvió a dar de qué hablar tras su visita este domingo a “La casa de los famosos México”. Con su estilo irreverente y directo, entrevistó a los habitantes que aún permanecen en el reality,

Además de poner en aprietos a Dalilah Polanco al preguntarle que fue más difícil de soportar si Eugenio Derbez como pareja o “La casa de los famosos México”, también causó revuelo al entrevistar a Aarón Mercury, horas antes de su sorpresiva eliminación.

Tras la visita de Escorpión dorado, rapidamente se hicieron virales los clips del comediante en redes sociales. Uno de los más comentados fue el intercambio que tuvo con el influencer Aarón Mercury.

El Escorpión Dorado / Redes sociales

¿Qué le dijo Escorpión dorado a Aarón Mercury en La casa de losfamosos México?

Durante la charla, el youtuber no dudó en soltar una pregunta sobre el futuro de Aarón Mercury y lo que le gustaría hacer después del reality.

“¿Qué quieres hacer después de salir de La casa de los famosos México? ¿Quieres ser actor, conductor o quieres seguir siendo alguien sin talento, o sea, tiktoker?”, lanzó Escorpión Dorado.

La reacción de Aarón Mercury no se hizo esperar y respondió con humor y seguridad que si seguiría siendo tiktoker, pero aseguró que le interesaba dedicarse a la actuación.

“Eso lo voy a seguir haciendo hasta el final de mis días: esa persona sin talento influencer, que hace caritas frente a la cámara. Yo soy de lo que venga, vamos a hacerlo. Me encantaría conducir, pero en sí quiero dedicarme más a la actuación”.

Con esta declaración, Aarón Mercury dejó claro que, aunque se reconoce como creador digital, busca crecer profesionalmente en el mundo de la actuación.

Sin embargo, en redes sus fans reaccionaron con molestia:



“Me da coraje que sean así con Aarón pero todas las personas que lo apoyan saben que gracias a esta gente, se hace más fuerte”.

“La cara de Aarón al escuchar el comentario, lo bueno es que lo toma con humor”.

“Como lo subestiman, ojalá les calle la boca.

Escorpión dorado le hace pregunta sobre Eugenio Derbez a Dalilah Polanco. / Redes sociales

Escorpión dorado pregunta a Aaron Mercury si su mamá es soltera

Fiel a su personaje sin filtros, Escorpión Dorado llevó la conversación a otro terreno y hasta se atrevió a coquetearle a Nancy, la mamá de Aarón.

“¿Tu mamá es soltera?”, preguntó de manera pícara.

Al escuchar un rotundo “no” por parte de Aarón, el comediante no se detuvo y replicó:

“¿Por qué no?… Ay, yo le quitaría ese defecto, mijo”.El momento desató carcajadas entre los presentes y se convirtió en uno de los clips más compartidos en redes sociales.

