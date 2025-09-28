¿Quién es el noveno eliminado de La casa de los famosos México hoy 28 de septiembre?

La novena gala de eliminación de “La casa de los famosos México” de este domingo 28 de septiembre mantiene al público al borde del asiento. Cinco concursantes se encuentran nominados, el eliminado se queda a unos días de la gran final.

La semana pasada “Guana” se convirtió en el octavo eliminado con ello ya solo quedan dos habitantes del cuarto Día: Dalilah y Shiky, quienes esperan poder colarse a la final, mientras que cuarto Noche permanece intacto con dos finalistas.

Luis Rodríguez ‘el Guana’ / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros finalistas de La casa de los famosos México?

El pasado lunes, Mar Contreras aseguró su lugar en la final al obtener el boleto dorado, otorgándole inmunidad y pase directo a la última etapa del programa por lo cual no fue nominada esta semana.

El viernes, la suerte continuó con el cuarto Noche y Abelito se convirtió en el segundo finalista tras ganar la dinámica de azar Gran Prix. Los tres finalistas restantes serán elegidos por los fans mediante votaciones.

Hasta ahora, Galilea Montijo no ha confirmado si habrá un décimo eliminado o si los seis concursantes restantes avanzarán directamente a la final. Las sorpresas que depara esta última semana del reality aún se mantienen en secreto.

Mar Contreras en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Por qué todos salieron nominados en la novena semana de La casa de los famosos México?

En la novena semana de “La casa de los famosos México 2025", todos los concursantes restantes fueron nominados debido a la dinámica de nominar a tres personas. Esto hizo que el cuarto noche tuviese que nominar a los integrantes de su propio equipo.

Esto provocó una placa de nominados compuesta por seis de los siete habitantes:

Shiky

Dalílah Polanco

Alexis Ayala

Aarón Mercury

Abelito

Aldo de Nigris.

Mar Contreras, quien ya había asegurado su lugar en la final gracias al boleto dorado, fue la única exenta de esta nominación y Abelito fue salvado de esta placa tras ganar la dinámica del Gran prix.

Nominados de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quién salió de La casa de los famosos México el 28 de septiembre?

Este domingo será una noche de emociones encontradas, pues 5 habitantes: Dalilah Polanco, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Shiky y Aarón Mercury enfrentarán la incertidumbre de la eliminación, pues las reglas del juego están puestas y uno tendrá que despedirse del sueño de llegar a la final a solo unos días de que termine el reality.

Información en proceso...

