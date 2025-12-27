¿Aarón Mercury llegará como conductor a Hoy? Integrante del matutino confirma que sí hay espacio para él

Tras su reciente triunfo en Las estrellas bailan en Hoy, el nombre de Aarón Mercury vuelve a colocarse en el centro de la conversación. El creador de contenido y exhabitante de La casa de los famosos México 2025 podría sumar un nuevo proyecto en su carrera, luego de que Raúl Araiza confirmara públicamente que existe apertura para que se integre como conductor del programa Hoy.

Te puede interesar: Olivia Collins celebra su cumpleaños, pero la dejan plantada ¿team Noche ya la olvido?

Colaborador del matutino no llegó al ensayo de Las estrellas bailar en Hoy / Captura de pantalla

¿Aarón Mercury se integrará como conductor del programa Hoy?

Durante una entrevista reciente con el reportero Gabriel Cuevas, Raúl Araiza habló sobre la posibilidad de que Aarón Mercury se convierta en conductor base del programa Hoy. El conductor confirmó que el influencer ha demostrado tener las cualidades necesarias para integrarse al equipo, especialmente en ciertas secciones del matutino.

Araiza explicó que Aarón Mercury cuenta con energía, carisma y presencia frente a cámara, elementos que resultan relevantes para un programa en vivo de larga duración. Además, destacó que el creador de contenido ha sabido adaptarse al formato televisivo tras su participación en Las estrellas bailan en Hoy, donde mostró desenvolvimiento y conexión con el público.

En sus declaraciones, el también actor señaló que el programa requiere integrar nuevas generaciones para cubrir dinámicas que los conductores con mayor trayectoria ya no realizan de manera constante. Bajo esa lógica, mencionó que Aarón Mercury encaja de forma natural en ese perfil, al igual que otros talentos jóvenes que han pasado por la emisión.

Te puede interesar: Al igual que Aarón Mercury, otro exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ fue víctima de robo

Aaron Mercury y Briggitte Bozzo se estrenan como conductores en Hoy. / Captura de pantalla

¿Qué dijo Raúl Araiza sobre el talento y carisma de Aarón Mercury?

Raúl Araiza fue claro al señalar que su postura es favorable para que Aarón Mercury forme parte del elenco de conductores de Hoy. El conductor compartió que conoció al influencer dentro del mismo programa y que, desde entonces, identificó su potencial para la televisión abierta.

En la entrevista, Araiza explicó que el programa ha ido evolucionando y diversificando sus secciones, lo que permite integrar perfiles distintos sin afectar la estructura principal. En ese sentido, mencionó que existen espacios específicos donde la participación de Aarón Mercury funciona de manera efectiva.

Asimismo, recordó que otros exhabitantes de La casa de los famosos México han tenido presencia en el matutino, como Nicola Porcella, quien, de acuerdo con Araiza, fue un elemento relevante dentro del programa. Sin embargo, señaló que su salida respondió a decisiones internas de la empresa y no a cuestiones relacionadas con desempeño o aceptación del público.

Las declaraciones del conductor dejaron claro que, desde su perspectiva, Aarón Mercury cumple con los requisitos para permanecer en el programa, siempre y cuando la producción así lo determine.

Te puede interesar: Aarón Mercury sufrió un robo antes de ganar Las estrellas bailan en Hoy; así lo atracaron: VIDEO

¿Aarón Mercury cuenta con el apoyo del elenco de Hoy?

Uno de los puntos que más llamó la atención de las declaraciones de Raúl Araiza fue la referencia al respaldo que Aarón Mercury tendría por parte del resto de los conductores de Hoy. El conductor aseguró que el influencer no solo encaja en lo profesional, sino también en lo personal, al integrarse con facilidad al equipo.

Araiza explicó que la actitud con la que una persona llega a un proyecto influye directamente en su permanencia. En ese contexto, señaló que Aarón Mercury ha mostrado disposición para sumarse al trabajo colectivo, lo que ha facilitado su integración con figuras como Galilea Montijo y otros conductores del programa.

Hasta el momento, no existe un anuncio oficial por parte de la producción del programa Hoy que confirme la integración definitiva de Aarón Mercury como conductor base. Sin embargo, las declaraciones de Raúl Araiza confirman que la posibilidad está abierta y que el creador de contenido cuenta con el respaldo de parte del elenco actual.

Te puede interesar: Aarón Mercury y Briggitte se coronan campeones de Las estrellas bailan en hoy ¡el público los llevó a la cima!