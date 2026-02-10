Conductor de Hoy denuncia terrible estafa; comparte modalidad de robo: “Cada vez más ratas” VIDEO

Sebastián Reséndiz, conductor y reportero de espectáculos del programa “Hoy” alertó a sus seguidores tras la horrible experiencia que vivió su madre en un cajero automático. En un video compartido en Instagram, el periodista explicó cómo la intentaron estafar mientras usaba un cajero automático.

¿Qué le pasó a la mamá de Sebastián Reséndiz, conductor de Hoy?

Sebastián Reséndiz relató que su madre, una adulta mayor de casi 70 años, fue víctima de un intento de fraude en un cajero automático.

“Quiero hacer este video porque quiero contarles de algo que pasó y alertar no solo a los adultos mayores sino a todos los que usemos un cajero automático porque hay una modalidad de robo que se llama tallado de tarjeta porque el estafador sustituye la tarjeta legítima por una falsa mientras observa el nip, esto le pasó a mi mamá”, dijo el periodista.

Agregó:“Un hombre se le acercó, la espantó y le dijo que había metido mal su tarjeta; luego la cambió por una falsa. Afortunadamente mi mamá se dio cuenta a tiempo y pudo cancelar su tarjeta”, comentó el conductor en su video de Instagram.

El periodista señaló la importancia de extremar precauciones con los adultos mayores y alertó a todos los usuarios de cajeros automáticos:

“Desgraciadamente cada vez hay más ratas viendo cómo apropiarse de lo ajeno. Esto le pudo pasar a cualquiera de nosotros”, advirtió.

¿Qué es el tallado de tarjeta, modalidad de robo que denuncia Sebastián Reséndiz?

El “tallado de tarjeta” es una modalidad de fraude que se ha vuelto común en México. Consiste en engañar al usuario para robar su tarjeta y su NIP, y así vaciar su cuenta bancaria. Según la Condusef y reportes recientes, el procedimiento de los delincuentes funciona así:

Manipulan la ranura del cajero: Alteran el cajero para que la tarjeta se quede atorada o parezca que el equipo falla.

Se acerca un supuesto ayudante: Un cómplice se ofrece a “ayudar” y dice que la tarjeta necesita ser “tallada” para funcionar.

Hacen el intercambio sin que lo notes: Cambian la tarjeta verdadera por una falsa mientras el usuario no se da cuenta.

Obtienen tu NIP: Otro cómplice observa discretamente el código que ingresas.

Vacían la cuenta: Con la tarjeta y el NIP reales, los estafadores retiran dinero o hacen compras de inmediato.

Para evitar ser víctima, se recomienda no aceptar ayuda de desconocidos, cubrir el teclado al ingresar el NIP, revisar siempre que la tarjeta devuelta sea la propia y, si se atoró, llamar al banco desde un número oficial.

¿Quién es Sebastián Reséndiz, conductor de Hoy?

Sebastián Reséndiz es periodista y conductor de espectáculos originario de Puerto Vallarta, Jalisco. Se ha consolidado en el programa Hoy gracias a su estilo directo y su sentido del humor, comentando noticias del mundo del espectáculo.

A lo largo de su carrera, ha colaborado en programas como “Suelta la Sopa”, pero fue en “Hoy” donde alcanzó mayor visibilidad.

Ha protagonizado algunas polémicas, como cuando criticó comentarios del diseñador Mitzy o realizó observaciones sobre Christian Nodal que fueron consideradas “clasistas”.

Además, en varias ocasiones ha sido objeto de confusiones mediáticas con otros conductores, como Daniel Bisogno.

