Conductor de Hoy se ausenta del programa y anuncia en redes la enfermedad que sufre

La mañana del programa “Hoy” se vio marcada por la ausencia de Sebastián Reséndiz, quien no apareció en la sección "¿De qué me hablas?” en la cual también participan Martha Figueroa, Andrea Escalona, Maryfer Centeno y Jonathan Bárajas. Aunque él no había dado detalles inmediatos, horas antes en sus historias de Instagram reveló que lo que lo había obligado a ausentarse era un problema de salud, algo que lo mantuvo en reposo y lejos de cámaras este marte 28 de octubre.

¿Por qué Sebastián Reséndiz no estuvo presente en el programa Hoy?

Sebastián Reséndiz informó que su ausencia en el programa “Hoy” se debió a una enfermedad que le impidió acudir al estudio. En una historia compartió los análisis de sus estudios en los cuales le diagnosticaron amigdalitis aguda.“Así empiezo mi semana, a darle con actitud”, compartió la noche del lunes.

Este martes compartió un video de la sección "¿De qué me hablas?” con el mensaje: “Besos nos vemos pronto hasta que la salud me lo permita”, compartió el conductor.

A través de sus redes sociales, Sebastián Reséndiz agradeció los mensajes de apoyo y aclaró que estaba bajo supervisión médica, enfocado en recuperarse para regresar lo antes posible al matutino para contar los espectáculos, donde presenta la sección de lunes a viernes con Martha Figueroa, Andrea Escalona, Jonathan Bárajas y en algunas ocasiones con Maryfer Centeno como invitada.

¿Qué es la amigdalitis aguda, que tiene el conductor de Hoy, Sebastián Reséndiz?

La amigdalitis aguda es la inflamación rápida de las amígdalas, generalmente causada por una infección viral o bacteriana, de acuerdo con Mayo Clinic. Los síntomas comunes incluyen dolor de garganta, fiebre, dificultad para tragar, malestar general y, en algunos casos, inflamación de ganglios en el cuello.

El tratamiento puede incluir reposo, antibióticos (si es de origen bacteriano), analgésicos y abundante hidratación. Aunque suele tener buen pronóstico, si no se trata puede derivar en complicaciones como abscesos, infección de oído, e incluso, en casos prolongados, afectar la función respiratoria.

¿Quién es Sebastián Reséndiz, conductor de Hoy que se enfermó de amigdalitis aguda?

Sebastián Reséndiz, periodista y presentador mexicano, se ha consolidado en el programa Hoy como conductor y reportero de espectáculos. Es oriundo de Puerto Vallarta, Jalisco, se caracteriza por su sentido del humor y estilo directo para abordar las notas.

A lo largo de su carrera ha colaborado en programas como “Suelta la sopa”, pero fue hasta Hoy que logró tener espacio a cámara para comentar los espectáculos. También ha protagonizado algunas polémicas por sus comentarios.

Anteriormente llegó a decir que Christian Nodal tenía los codos percudidos, lo cual fue considerado “clasista” en redes sociales. En el pasado criticó al diseñador Mitzy por sus declaraciones sobre “dejar la homosexualidad tras un exorcismo”, calificando sus comentarios como ignorantes y homofóbicos.

En otra ocasión, Sebastián fue confundido mediáticamente con el conductor Daniel Bisogno, lo que generó bromas y situaciones incómodas al ser comparado públicamente con él.

