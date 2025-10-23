Andrea Escalona recuerda a su madre Magdga Rodríguez en una fecha muy especial

Andrea Escalona vivió un momento lleno de emociones al recordar a su madre, la productora Magda Rodríguez, en lo que habría sido su cumpleaños número 62.

A pocos días de cumplir cinco años desde la partida de Magda, la conductora compartió en Instagram un emotivo mensaje acompañado de fotografías que reflejan los momentos más significativos junto a su mamá.

Con cariño y gratitud, Andrea expresó cómo la figura de Magda sigue presente en su vida, sobre todo ahora que ella también es madre.

Checa: Andrea Escalona revela si Daniel Bisogno habló con ella de su orientación sexual

¿De qué y cuándo murió Magda Rodríguez, quien fue productora de Hoy y mamá de Andrea Escalona?

Magda Rodríguez, reconocida productora de televisión y figura clave en el programa “Hoy”, murió el 1 de noviembre de 2020. Su muerte fue una sorpresa, pues Magda se encontraba sana y trabajando en el matutino.

El sábado 31 de octubre, Magda Rodríguez le pidió a Andrea que se quedara a dormir con ella porque “no se sentía muy bien”. Sin embargo, luego canceló la invitación, diciendo que tal vez podía ser algo contagioso y que mejor se vieran el domingo.

Pero para el domingo 1 de noviembre, Magda Rodríguez no contestó las llamadas, después su empleada doméstica, preocupada la encontró sin vida en su habitación.

La muerte de Magda Rodríguez se debió a un shock hipovolémico provocado por un sangrado en el tubo digestivo. Esta situación médica se presenta cuando el cuerpo pierde una cantidad considerable de sangre o líquidos, dificultando que el corazón funcione correctamente y pudiendo ser mortal si no se atiende de manera inmediata.

Andrea Escalona abre su álbum familiar y dedica emotivas palabras a su mamá, Magda Rodríguez en su cumpleaños. / Instagram: @andy_escalona

¿Cómo recordó Andrea Escalona su mamá Magda Rodríguez en el que sería su cumpleaños?

El pasado 21 de octubre, Andrea Escalona compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a su mamá, acompañadas de un mensaje lleno de amor. En él, destacó no solo la carrera profesional de Magda, sino también su papel como madre. Andrea reconoció que ahora, siendo ella madre, comprende mejor la importancia y el amor que su mamá le brindó.

“A la mujer más padre, única y original que he conocido. Hoy, el día que naciste —y nacieron todas las flores—, llegó al mundo una niña rubia de ojos chingones que se convirtió en la mejor productora de TV… pero sobre todo, en la mejor mamá”, escribió Andrea.

Agregó que aunque su madre decía que era “mala mamá”, para ella siempre fue la mejor. Andrea también mencionó a su hijo Emilio, diciendo que aprendió a ser mamá gracias al ejemplo de su madre.

“Ahora que soy mamá, me doy cuenta de todo.Te pienso cada día, te extraño eternamente… y sé que te gustaría saber que he sido feliz.Gracias por mandarme el mejor motivo: Aprendí a ser mamá gracias a ti.Te amo siempre, Magdita”, escribió Andrea Escalona en su Instagram.

Mira: Conductor de ‘Hoy’ estalla contra debut de Ime Garza Tuñón: “Fue patético para el público que pagó un boleto”

Andrea Escalona abre su álbum familiar y dedica emotivas palabras a su mamá, Magda Rodríguez en su cumpleaños. / Instagram: @andy_escalona

¿Cómo recordó el programa Hoy a Magda Rodríguez en el que sería su cumpleaños 62?

Durante la emisión del programa “Hoy” del 22 de octubre, se presentó una semblanza en memoria de Magda Rodríguez. Andrea Escalona participó en la presentación y destacó momentos importantes de la trayectoria de su mamá. Los conductores y compañeros del programa también hicieron referencia a su legado y recordaron su influencia en el matutino.

“Hoy es un día que tenemos muy presente, porque hoy es el cumpleaños de Magda Rodríguez Doria. Magda, te recuerdo todos los días, tu legado vive en este foro y en el corazón de todos nosotros. Un beso hasta el cielo, mamá”, expresó Andrea durante la transmisión.

Con estas palabras, tanto la conductora como el programa reafirmaron que la memoria de Magda sigue viva y que su impacto en la televisión y su legado al programa “Hoy” es honrado a casi 5 años de su muerte.

Mira: Andrea Escalona admite, entre lágrimas, no poder superar la muerte de Daniel Bisogno: “Le quería escribir”