Andrea Escalona revela el momento más fuerte del aniversario luctuoso de su mamá Magda Rodríguez

Cada 1 de noviembre, la conductora del programa Hoy, Andrea Escalona, revive un día de profunda carga emocional al recordar el fallecimiento de su madre, la reconocida productora Magda Rodríguez, ocurrido en 2020. A través de sus redes sociales, la presentadora compartió cómo vivió esta fecha que, pese al paso del tiempo, continúa siendo especialmente sensible para ella y su familia.

Andrea Escalona abre su álbum familiar y dedica emotivas palabras a su mamá, Magda Rodríguez en su cumpleaños. / Instagram: @andy_escalona

¿Cómo homenajeó Andrea Escalona a su mamá, Magda Rodríguez, este 1 de noviembre?

En un video que publicó en su perfil de Instagram Andrea Escalona relató que el viernes 31 de octubre salió con su familia a pedir dulces por motivo de Halloween, fueron invitados a casa de Paul Stanley. Ahí, tanto ella como su hijo se disfrazaron de Spiderman, compartiendo el momento como “la familia Spiderman”. Sin embargo, al llegar la fecha del aniversario luctuoso, el sábado se trasladaron a Villa del Carbón, lugar donde se encuentran los restos de su madre y donde la familia le colocó un altar.

De acuerdo con el video publicado en Instagram, fue su tía quien preparó el altar con elementos representativos, entre ellos girasoles, las flores favoritas de Magda. En la noche, la familia encendió una vela y cada uno compartió palabras sobre la forma en que extrañan a la productora. Escalona mencionó que días previos comenzó a sentirse más “sensible”, viendo videos y recordando momentos significativos.

La presentadora expresó que esta fecha “duele más que otras” y que, aunque trata de sobrellevarla, cada año la nostalgia la acompaña.

¿Qué mensaje escribió Andrea Escalona sobre su mamá, Magda Rodríguez?

En una publicación previa al video, Andrea Escalona compartió imágenes del altar de su madre Magda Rodríguez colocado en Villa del Carbón acompañadas de un mensaje en el que recordó la llamada que no obtuvo respuesta el día que falleció su madre. En el texto escribió que aquella pérdida marcó su vida, asegurando que “el amor nunca muere, solo cambia de lugar”.

Escalona afirmó que imagina a su madre en paz, acompañada de sus padres y “produciendo desde el cielo”. También agradeció, según sus palabras, por “las señales y bendiciones” que asegura recibir constantemente. Añadió que recuerda a su madre todos los días, en ocasiones con sonrisa y otras con dolor, pero siempre presente en pensamientos y oraciones. Indicó que Magda Rodríguez ha trascendido y vive en ella, así como en su hijo, quien conoce de su abuela gracias a lo que la familia comparte.

Andrea Escalona Te traje flores, mamá… El 1 de noviembre de 2020, mi mundo se detuvo. Esa llamada que ya no respondiste… me marcó para siempre. Pero el amor nunca muere, solo cambia de lugar. Te imagino en paz, con tus papás, en familia, produciendo desde el cielo. Donde ya no te duele el cuerpo y tu alma es feliz. Gracias por las bendiciones que sigues mandando, por cada señal, por los hilos que mueves y los que no —solo tú sabes—, por seguir cuidándonos. Vivo con un agujero en el corazón, pero alrededor le pongo flores. Te amo, mamá. Te recuerdo todos los días: a veces con una sonrisa, a veces con dolor, pero siempre estás en mi mente, mis oraciones y mis pensamientos. Nunca morirás… Trascendiste. Vives en mi, en mi hijo y el sabe de su abuela Magda

Magda Escalona / Captura de pantalla

¿Cómo enfrenta Andrea Escalona la muerte de su madre Magda Rodríguez?

En su video, la conductora Andrea Escalona comentó que la presencia de su madre Magda Rodríguez sigue. De acuerdo con lo publicado en su cuenta de Instagram, la conductora mantiene una conexión constante con el recuerdo de la productora a través de rituales familiares, fotografías y videos que la ayudan a preservar su memoria.

La presencia de Magda permanece simbólicamente en la vida cotidiana de la familia. Andrea señaló que en su hogar conservan un cuadro de su madre en la cocina, lugar donde comparten los momentos más frecuentes del día. Esto permite que su hijo crezca con una referencia visual y audiovisual de su abuela, aun sin haberla conocido. Según Andrea, este vínculo se fortalece mediante historias y grabaciones que muestran su personalidad y energía y que su hijo las ha percibido.

“Tiene muchas cosas grabadas donde Emilio se ha podido dar cuenta de la personalidad de su abuela; aunque no la haya conocido, sabe cómo era su energía”. Andrea Escalona

¿De qué y cuándo murió Magda Rodríguez?

La productora de televisión Magda Rodríguez falleció la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2020 en su domicilio ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. De acuerdo con los primeros reportes periodísticos y la información confirmada por paramédicos, su muerte se habría dado a consecuencia de un shock hipovolémico y un sangrado de tubo digestivo, por lo que fue encontrada sin vida en su hogar durante la mañana.

Televisa Espectáculos anunció la noticia a través de redes sociales, expresando su pesar y reconociendo el trabajo de la productora al frente de programas como Hoy y Guerreros 2020. Tras confirmarse el deceso, su hija Andrea Escalona informó que el funeral se llevaró a cabo ese mismo 1 de noviembre a las 9 p.m.

