Conductor de ‘Hoy’ estalla contra debut de Ime Garza Tuñón: “Fue patético para el público que pagó un boleto”

La reciente actuación de Ime Garza-Tuñón en la obra de comedia ‘Soltero, casado, viudo y divorciado’ ha generado opiniones divididas, especialmente luego de su presentación del pasado 12 de abril en el Auditorio Cumbres de Monterrey. Durante su debut como cantante, la también actriz enfrentó algunos contratiempos, como olvidar su micrófono y presuntamente desafinar en algunas interpretaciones.

La polémica no tardó en trasladarse a la pantalla chica. En el programa ‘Hoy’, los conductores debatieron sobre el desempeño de Tuñón, generando opiniones encontradas entre los colaboradores.

Tuñón defendió su presentación asegurando que los inconvenientes técnicos son comunes, y atribuyó la situación al escaso tiempo de preparación.

“Las personas que no están acostumbradas a estar sobre un escenario no saben todo lo que pasó por detrás”, explicó la artista, buscando contextualizar lo ocurrido.

Imelda Garza Tuñón / Redes sociales

Andrea Escalona defiende a Ime Garza Tuñón

Ante las críticas, Andrea Escalona salió en defensa de Ime Garza Tuñón. Aunque reconoció que la actuación no fue perfecta, destacó aspectos positivos: “Bueno, la verdad es que, a ver, cantar feo, pues no. Lo hace más o menos bien, pero si ya le sumas que se le olvidó el micrófono, que no sé qué, que no le salió bien el pasito, pues...”, comentó su compañera Martha Figueroa.

Escalona sugirió que Tuñón debería capitalizar la atención mediática que está recibiendo. “Mira, tiene que aprovechar este momento que tiene el foco encima. Y quién sabe cuánto va a durar. Marthita, pasa el mayor provecho que sea y también, pues, demostrar que se meta a cursos, que tome clases, que vea qué puede sacar”.

Sebastián Reséndiz criticó el debut de Imelda Tuñón. / Captura de pantalla

Sebastián Reséndiz considera una falta de respeto al público el show de Ime Garza Tuñón

Quien no fue tan indulgente fue Sebastián Reséndiz, colaborador del matutino, quien no dudó en lanzar duras críticas hacia la presentación de Imelda Tuñón: “Ay, pero tú no puedes faltarle al respeto al público vendiéndole un boleto, diciéndole que va a haber un espectáculo y poniendo a Imelda”.

Reséndiz insistió en que no se requiere ser un cantante profesional para ese tipo de espectáculos, pero sí una preparación mínima.

“No es que yo sea maestro de canto, pero no se necesita hacer Pavarotti para este espectáculo. Fue patético para el público que pagó un boleto (...) Pero quien tiene la culpa es quien la expone, quien se está aprovechando de ella, de que es una mujer mediática ahorita, y la exponen y la avientan al ruedo sin estar preparada”, afirmó tajante. Sebastian Reséndiz

A esta postura se sumó Jonathan Barajas, quien también cuestionó la actitud de Tuñón frente a las críticas.

“Mira, la actitud que tiene ella tampoco es la correcta, porque ella se defiende diciendo que tiene seis años de carrera”, señaló. Y agregó: “Yo creo que también uno debe de tener humildad y de reconocer que, en este momento, no estoy capacitada para hacer lo que se me pide que haga”.

Mientras la polémica continúa, Ime Garza Tuñón se mantiene firme en su postura, enfrentó una ola de críticas y defensas que reflejan el complejo camino de quienes se aventuran a explorar nuevas facetas artísticas frente al escrutinio público.

