Imelda Tuñón es una “arribista”, la acusa Damaris Rojas tras supuesto robo de canción: “Que pague”

El pasado 12 de abril, Imelda Tuñón realizó un homenaje a Selena Quintanilla, en Monterrey. Damaris Rojas arremetió contra el show de la viuda de Julián Figueroa por haber usado una pista de ‘Bandidas’ y su voz sin su consentimiento.

“Los productores del nuevo formato de ‘Bandidas le pidieron un medley de Selena a Paty Muñoz. Ella se lo compartió a Imelda con todo y voces. Le dije: ‘Paty, ¿por qué utilizan mi voz? Si la chava (Imelda) hace su carrera, que padre, pero no a costillas del trabajo de otras personas”, puntualizó.

“Ese material lo grabamos desde el 26 de noviembre, porque era para el lanzamiento de ‘Bandidas’. Modificaron el medley, bajaron la voz de las integrantes, pero se escuchan los coros. Se oye mi voz. ¡Nosotros tenemos el original!”. Damaris Rojas

“No solo teníamos preparado eso, también los vestuarios y fotos para el lanzamiento. Sin embargo, ¿cómo le hacemos si otra persona ya utilizó nuestro material?”, indicó.

Además, Damaris señaló:

“No sé a quién señalar. No sé si se le llame robo, plagio o usurpación. No tengo el término correcto legalmente. Lo que sí sé es que no se podía utilizar. Es nuestro material”.

Imelda Tuñón / Cortersía de la actriz, ING: @damarisrojasoficial, @imetuñon y redes sociales

Checa: Imelda Tuñón ocuparía el lugar de Maribel Guardia en remake de exitosa telenovela que hizo con Joan Sebastian

¿Imelda Tuñón no tiene talento? Esto dice Damaris Rojas

“¡Es injusto! Si va a utilizar mi voz, que me pague el tiempo invertido y la preparación. Nadie me dijo que se iba a usar. Si la señora tiene tanto dinero, que pague por material inédito. Es una bajeza. Estoy decepcionada. No se vale que quiera pisar el trabajo de otras personas. Nosotras no queremos ching4r a nadie. Independientemente de ‘Bandidas’, Damaris Rojas es la que canta ahí”, resaltó.

Damaris Rojas “No conozco a Imelda, pero no está pulido su trabajo. Se ve en los videos que no ensayó nada. Únicamente vi a una chava a la que le dijeron: ‘Tenemos un compromiso y ahorita hay que aprovechar tu fama’. No es por nada, pero no baila. No le veo profesionalismo. Yo no me subo al escenario a mover las nalg4s solo porque tengo un escándalo. Es una arribista”.

Imelda Tuñón / Cortersía de la actriz, ING: @damarisrojasoficial, @imetuñon y redes sociales

¿Imelda Tuñón sí tiene problemas de adicción?

Damaris dijo que un amigo vio a Imelda en presunto estado ‘inconveniente’. Recordemos que, en enero , Tuñón compartió sus resultados negativos de pruebas toxicológicas, donde desacreditó el supuesto consumo de sustancias tras declaraciones de Maribel Guardia.

“Conozco a la señora Maribel y la respeto muchísimo. A Imelda no la conozco. Por eso siempre me detuve a dar un comentario de lo que pasaba. Un amigo me contó que la vio en estado inconveniente en antros. Ella supuestamente ya lo comprobó, pero al final no me interesa. Se metió conmigo directamente y yo no regalo mi trabajo”, resaltó.

“Me asesoro con mi abogado. No firmé ninguna autorización para el uso de mi voz. Ni si quiera el productor sabía nada”, concluyó.

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

No te pierdas: Laura Zapata defiende a Maribel Guardia en controversia con Imelda Tuñón: “Las abuelas hacen mucho bien”

¿Qué pasará con Imelda Tuñón si la denuncian por supuesto robo de la canción?

Axxel Dhu, productor de ‘Bandidas’, nos dijo:

“Me di cuenta de que todas las canciones son las que hice para Paty y ‘Bandidas’. Usó la voz de las involucradas: Yeyu Carbajal, Yaritza Lara ‘la Potra’, Damaris Rojas, Paty Muñoz, Luna Gamboa y la mía”, resaltó.

“Espero tener contacto con el mánager o el productor. Quiero saber qué pasó. Quitaron las voces de los versos con algún filtro, pero los coros los dejaron. Mi abogada dice que sí puede proceder por utilizar un material con arreglos que no le pertenecen y coros de personas que no le dieron autorización. Quiero negociar, y si no se llega a algún arreglo económico, procederemos legalmente”, finalizó.

Por su parte, Andrea Moreno, licenciada en derecho de la UNAM, nos dio su opinión al respecto:

“En la Ley Federal del Derecho de Autor: ‘El artículo 18 señala que el autor es el único titular de los derechos morales. Las canciones que usó Imelda son de Selena. Estas personas de ‘Bandidas’ señalan que hay violación a los derechos de autor, porque les hicieron arreglos. Estos se clasifican como una obra derivada. Según el artículo 78, estas serán protegidas en lo que tengan de originales y podrán ser explotadas si hay autorización del autor de las obras de Selena”.

Y agregó: “Puede proceder cárcel o multa si se carece de la autorización del autor original a ‘Bandidas’ o del grupo hacia Imelda. El código penal estipula prisión de 6 meses a 6 años y de 300 a 3 mil días de multa a quien use de forma dolosa y sin autorización”.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Quién es Damaris Rojas?

Se dio a conocer en el programa Enamorándonos (2016).

La vimos como conductora en el programa Hoy.

Perteneció a varios realities como: El poder del amor, Enamorándonos en TV Azteca y Enamorándonos USA. Incursionó en la música con los sencillos: “La domadora”, “Poca ropa”, “Hasta abajo” y “Uy qué calor”.

Cuenta con 1.4 millones de seguidores en Instagram, 644 mil en Facebook y 1.5 millones en TikTok.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Olivia Collins explota contra productor por contratar a Imelda Tuñón: “No tuvo la decencia de decirme”