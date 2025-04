Laura Zapata defiende a Maribel Guardia en controversia con Imelda Tuñón: “Las abuelas hacen mucho bien”

Mucho se ha dicho sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Si bien las famosas tenían una gran relación en el pasado, todo cambió después de que la actriz denunciara a su exnuera. Y es que la costarricense señaló a la joven de ser una persona adicta a las sustancias tóxicas que descuida a su hijo.

Debido a esto, el menor estuvo bajo el cuidado de su abuelo por poco más de un mes. Tras una intensa batalla legal para demostrar que es una buena madre, Ime pudo recuperar al pequeño y se mostró dispuesta a entablar un diálogo con su exsuegra para limar asperezas.

Desafortunadamente, el asunto tomó un giro cuando involucró el tema del testamento de Julián Figueroa, el cual deja a su hijo como heredero universal. De acuerdo con la cantante, el documento sería falso.

Eso último es algo que ha negado Maribel, quien también ha declarado que se siente temerosa por su seguridad, pues Ime Garza Tuñón la habría estado amenazando. Aunque Ime ha desmentido esto, todo parece indicar que su relación es irreparable, ya que, de acuerdo con la joven, Guardia la bloqueó de todos lados.

¿Qué dijo Laura Zapata sobre el conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

El conflicto entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón ha causado muchas opiniones divididas, tanto en redes sociales como en las celebridades que han sido cercanas a ellas.

Una de las que dio su postura sobre el tema fue Laura Zapata, quien, en una conferencia de prensa, mostró su apoyo a la exesposa de Joan Sebastian y asegura que los niños necesitan convivir con su abuela.

La villana de telenovelas recordó que, durante muchos años, su abuela, doña Eva, quien falleció en 2022, la cuido muy bien, resaltando que, en ocasiones, las abuelas pueden cuidar mejor a sus nietos, en comparación a como lo hacen sus padres.

“Imagínate, veme a mí. Yo fui muy feliz con mi abuela y yo soy el resultado de haber pasado mi vida con mi abuela, de haber sido educada por mi abuela. Y no tuve poca abuela, tuve mucha abuela. Lo único que puedo decir es que las abuelas hacen mucho bien”, puntualizó.

¿Qué opina Laura Zapata sobre Maribel Guardia?

Aunque admitió que no son muy cercanas, Laura sostiene que Maribel es “decente” y que, cuando tuvo la oportunidad de trabajar con ella hace algunos años, se portó “muy linda”.

Laura Zapata “Yo la conozco como una mujer decente, seria, trabajadora, cuando hicimos la obra de teatro ‘Arpías’, viajamos. A mí me parece una señora seria”

Hasta el momento, la esposa de Marco Chacón no se ha pronunciado ante los halagos de su colega, así como tampoco ha dicho más sobre el proceso legal con Imelda Tuñón. No obstante, según la periodista Maxine Woodside, la costarricense está dispuesta a dejar los problemas por la paz y no pelear más con su exnuera.

¿Imelda Tuñón ha sido “mala” con Maribel Guardia?

Otra famosa que ha opinado sobre el tema ha sido Olivia Collins, quien es muy cercana a Maribel Guardia. En diversas ocasiones, no solo ha dejado claro que apoya a su colega, también ha despotricado en contra de Imelda.

Incluso, no dudó en renunciar a la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, en cuanto se enteró que el productor Antonio Escobar contrató a Ime como invitada especial para el show. Tras dejar la puesta en escena, Collins dijo que Tuñón sigue “haciéndole la vida de cuadritos” a Maribel, pues, supuestamente, la seguiría amenazando.

