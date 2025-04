¿Reconciliación entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón? Actriz dispuesta a “bajar la guardia” con su exnuera

Desde la muerte de Julián Figueroa, el 9 de abril del 2023, Maribel Guardia e Imelda Tuñón fortalecieron lazos. Incluso, la joven se mudó a casa de su exsuegra para consolarse mutuamente ante la pérdida del cantante.

No obstante, todo cambio a finales de enero de 2025. La actriz denunció a su exnuera y la acusó de descuidar a su nieto por supuestos problemas con las sustancias, la bebida y el exceso de fiestas. A raíz de esto, las autoridades le concedieron la custodia del menor algo más de 30 días, mientras se hacían investigaciones.

Imelda negó estos señalamientos y aseguró que la celebridad solo buscaba alejarla de su hijo. Poco más de un mes después de la denuncia, el pequeño regresó con su madre, quien se ha sometido a varias pruebas toxicológicas.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te podría interesar: Imelda Tuñón a dos años de la muerte de Julián Figueroa, ¿estrena novio? VIDEO

¿Por qué siguen distanciadas Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Tras recuperar a su hijo, la viuda de Julián Figueroa se mostró dispuesta a limar asperezas con Maribel. Incluso, dijo que ya estaban en conversaciones para llegar a un acuerdo que les permita “estar involucradas en la vida” del pequeño.

Sin embargo, las cosas volvieron a dar un giro inesperado cuando, a finales de marzo, su defensa destapó que el testamento de Julián, el cual deja como heredero universal a su hijo, habría sido falsificado.

Según el abogado de la joven, la firma del cantante en el documento no sería auténtica, además de que se habrían hallado otras irregularidades en el mismo. Por ello, Ime inició un proceso legal para impugnarlo. En caso de que gane, los bienes del fallecido artista se repartirán por partes iguales entre ella y el menor.

Ante esto, tanto Maribel como su esposo, Marco Chacón, han dicho que el papel es verdadero y lamentan que Ime busque invalidarlo.

Maribel Guardia / Instagram

No te pierdas: Julián Figueroa envía mensaje desde el más allá; está enojado con Imelda Tuñón y con Maribel Guardia

¿Maribel Guardia quiere reconciliarse con Imelda Tuñón?

En su momento, Maribel Guardia también acusó a Imelda Tuñón y sus allegados de haberla amenazado. Aunque no especificó más, la periodista Inés Moreno exhibió las capturas de los supuestos mensajes que Imelda le habría enviado, en los cuales no solo la insulta, sino también le advierte que no volverá ver a su nieto.

A pesar de todas estas situaciones, todo indica que Maribel Guardia está dispuesta, al menos, a dejar los conflictos en el pasado, así lo dijo Maxine Woodside.

De acuerdo con la llamada ‘Reina de la radio’, platicó hace poco con la actriz, quien le habría comentado que no le interesa lo que pase con el testamento de Julián, así como tampoco le interesa seguir luchando por la custodia de su nieto.

“Ella dice: ‘Mira, yo no necesito dinero. Yo no quiero el dinero de Julián. Yo ya bajé la guardia. No voy a discutir nada. El niño tiene que estar con su mamá. Yo nunca quise quedarme con el niño de ninguna manera’”, aseguró la comunicadora que fueron las palabras de Maribel.

Según la Maxine, Maribel resaltó que su única intención siempre fue ver por el bienestar de su nieto, pues su madre estaba “en malos pasos”.

¿Qué ha dicho Imelda Tuñón sobre la posibilidad de reconciliarse con Maribel?

Antes de que se diera a conocer la supuesta falsificación en el testamento de Julián Figueroa, Imelda puntualizó que su relación con Maribel no volvería a ser la misma, pero estaba dispuesta a mantener un trato cordial con ella.

Tras esto, la joven no ha vuelto a hacer más comentarios sobre el tema. No obstante, ha pedido respeto para su exsuegra, pues, a pesar de los problemas, la respeta como la abuela de su hijo.

Mira: Herencia de Joan Sebastian: Juliana Figueroa e Imelda Tuñón ¿amigas o enemigas?