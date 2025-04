Imelda Tuñón defiende a Maribel Guardia; exige que paren las amenazas en su contra: “Es la abuela de mi hijo”

Hace algunas semanas, Maribel Guardia acusó a Imelda Tuñón, con quien enfrenta una batalla legal, y a su círculo cercano de amenazarla. La actriz dijo temer por su seguridad y hasta advirtió que, si algo le llega a pasar, “ya se sabe quién es el culpable”.

La exnuera de Guardia negó esta acusación y hasta le ofreció una disculpa, si es que algún allegado suyo la intimidó.

“Le pido una disculpa si alguien más la amenazó y quiero decirles que repruebo completamente ese tipo de comportamientos”, indicó en su momento.

¿Qué amenazas ha recibido Maribel Guardia?

Si bien la madre de Julián Figueroa no quiso entrar en detalles, la periodista Inés Moreno mostró las capturas de unos mensajes que, presuntamente, Imelda le envió a Maribel en su momento.

En dichas imágenes, se puede leer, entre otras cosas, que la joven insulta a su exsuegra y le advierte que se irá muy lejos para que no vuelva a ver a su hijo.

La comunicadora no mencionó su fuente. Sin embargo, el periodista Gustavo Adolfo Infante contó que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, le estuvo enviando el material a diversos medios de comunicación, incluyéndolo a él, con el aparente objetivo de desprestigiar a Imelda.

Y es que lo que comenzó como una batalla por la custodia del hijo de Tuñón, terminó destapando otras cosas como la presunta falsificación del testamento de Julián Figueroa y la supuesta relación extramarital entre Marco e Imelda.

Imelda Tuñón alza la voz por Maribel Guardia

En medio de todo este escándalo, Imelda Tuñón reiteró que jamás ha amenazado a Maribel y hasta le exigió a la gente que la respetara.

Durante un encuentro con la prensa, sostuvo que ni ella o sus allegados han intimidado a su exsuegra. Incluso, sostuvo que, si algún allegado suyo estuviera molestando a la actriz, le pondría un alto.

Imelda Tuñón “No soy yo, cualquier persona que se atreva a hacerlo me molestaría bastante porque es la abuela de mi hijo. De mi parte no ha sido, ni de parte de nadie de mi familia. Yo pido mucho respeto, no estoy de acuerdo en que nadie amenace a nadie”

La cantante recordó las amenazas que ha recibido en las últimas semanas por parte de una persona que, aparentemente, fue contratada para hacerlo, y dijo ser consciente del miedo que genera este tipo de situaciones.

“Con las (amenazas) que yo he recibido no puedo asegurarles que vienen de esa parte (de Maribel Guardia) pero dicen muchas cosas que coinciden. Me deslindo completamente, no tengo idea de a qué amenazas se refiera. No me parece padre, yo viví bastantes semanas en terror y no es bonito, no se lo deseo a nadie”, puntualizó.

¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón se unieron para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de Julián Figueroa?

El pasado 9 de abril, se cumplieron dos años desde la trágica muerte de Julián Figueroa. Con motivo de esta fecha, tanto Imelda como Maribel lo recordaron con emotivos mensajes en redes sociales.

Para sorpresa de muchos, la actriz y la joven no se reunieron para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Julián. Maribel lo homenajeo en su casa, mientras que Ime hizo una misa en una iglesia al sur de la Ciudad de México, donde estuvo acompañada de amigos y familiares cercanos.

