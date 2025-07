Maribel Guardia rompe en llanto y reclama a la Virgen por Julián Figueroa: “¿Por qué, si te lo he encargado?”

En las últimas semanas, Maribel Guardia ha vuelto a estar en el centro del escándalo por su complicada relación con Imelda Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa. Todo explotó cuando Marco Chacón, esposo de Maribel, se quebró en plena entrevista al recordar al joven cantante, y lejos de generar empatía, Imelda lo acusó de hacer “show” y hasta lo llamó “rata cobarde escondida”, desatando una verdadera guerra mediática. A esto se sumó un fuerte comentario en televisión nacional, donde Imelda se refirió a Maribel como una “malvada”, dejando claro que entre ellas no hay ni un gramo de reconciliación.

Con la tensión al máximo, Maribel ha optado por responder desde el corazón. Aunque no ha entrado en dimes y diretes directamente, sí ha defendido su derecho a vivir su duelo como quiera, al igual que su esposo. El ambiente se tornó aún más emocional cuando la actriz se presentó en Netas divinas y no pudo contener las lágrimas al hablar de su hijo fallecido Julián Figueroa. Allí, sin filtros ni poses, reveló que incluso le reclamó a la Virgen por llevarse a su hijo, abriendo su corazón como nunca antes y dejando claro que, detrás de su sonrisa, sigue cargando con un dolor que no se apaga.

¿Por qué Maribel Guardia rompió en llanto al hablar sobre la muerte de su hijo Julián Figueroa?

Durante su participación en Netas divinas en YouTube, Maribel Guardia mostró su lado más vulnerable al hablar del duelo que enfrenta desde hace dos años por la muerte de su hijo, el cantante y actor Julián Figueroa. En medio de una conversación sobre errores, fracasos y el miedo a cometerlos, le preguntaron si sentía que su brillo se había apagado tras la pérdida de su hijo. La actriz, cantante y conductora no pudo contener las lágrimas al confesar cómo ha sido vivir con ese vacío.

“Cuando lo de mi hijo… yo me veía en el espejo y sentí que perdí el brillo de los ojos”, expresó conmovida.

No solo emocionalmente, sino también a nivel físico y espiritual: “Me cayeron como 10 años encima. Le decía a mi hijo: ‘Te vas, me dejas sola y te llevas mi brillo. ¡Regrésame mi brillo!’”.

Maribel también confesó que dejó de visitar el bosque donde solían caminar juntos, ya que intentarlo la llenó de una tristeza insoportable: “Una vez volví y me sentí muy triste. Nunca más regresé. Era nuestro lugar.”

¿Cómo ha sido el duelo de Maribel Guardia tras perder a su hijo?

Maribel Guardia, la actriz costarricense nacionalizada mexicana compartió que tras la muerte de Julián, ha enfrentado uno de los procesos más difíciles de su vida.

Además, narró una experiencia profundamente espiritual que vivió durante los rezos del novenario. Según relató, tuvo una visión de su hijo:

Maribel Guardia “Un día estaba sentada, empecé a rezar el rosario y me conecté completamente. En un momento, me fui… seguía sentada en la silla, rezando, y me metí en un canal de luz brillante, increíble. Vi venir a Julián, pero lo vi con una luz, con una felicidad y una sonrisa que no te puedo describir. Era una felicidad como nunca antes lo había visto. Se me acercó, me dio tres vueltas con la mano alrededor de la cintura, se iba hacia atrás tres veces, me besó, lo abracé… y luego lo vi irse. Pero cuando se fue, no me sentí triste, porque me quedé en el lugar donde él estaba.”

Y añadió: “Era un lugar lleno de luz, de felicidad… no hay palabras para describirlo, porque no es un sentimiento que conozcamos los seres humanos. Es más allá de la felicidad… es puro amor, paz, euforia, plenitud. Tal vez esa sea la palabra que más se le acerca: plenitud. Cuando terminé el rezo, volví en mí y les dije a todos: “Acabo de ver a Julián.” Fue algo que no puedo explicar, pero me dio paz saber que él está bien.”

La actriz asegura que tuvo una experiencia espiritual que considera un regalo de su fe, especialmente de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, confesó que días antes le había reclamado con dolor por haberse llevado a su hijo, Julián Figueroa.

¿Maribel Guardia le reclamó a la Virgen por la muerte de Julián Figueroa, su hijo?

Maribel Guardia compartió una experiencia espiritual que considera un regalo enviado por la Virgen de Guadalupe, posiblemente como una forma de ayudarla a sanar el profundo dolor por la pérdida de su hijo, Julián Figueroa. La actriz relató que, como era costumbre, antes de salir del teatro se sentó a rezar el rosario y pidió por la protección de su hijo, sin saber que él ya había fallecido.

Maribel Guardia “Yo sé que fue ella, porque en el teatro, todas las que hemos hecho teatro sabemos que siempre hay una Virgen de Guadalupe. Siempre, al terminar, me hincaba a rezar por Julián: ‘Virgencita, te encargo a mi hijo’. Ese domingo, cuando mi hijo murió —aunque yo aún no lo sabía—, antes de salir del teatro me senté a pedirle a la Virgen por él.”

Al llegar a casa, Maribel Guardia quien ya sabía de la faltal noticia, se encontró con la imagen de la Virgen que había pintado su madre. En ese momento, sintió el impulso de reclamarle: “¿Por qué, si te lo he encargado tanto?”. Sin embargo, al acercarse, se hincó y reflexionó: “¿Qué te puedo reclamar, si tú también perdiste a tu hijo?”. En lugar de enojo, encontró consuelo. Le agradeció a la Virgen, convencida de que tal vez se lo llevó porque era su momento, o para evitarle algo peor. Al rezarle, sintió una paz profunda que la reconfortó en medio del dolor.

La actriz compartió que, aunque el duelo sigue siendo uno de los procesos más difíciles de su vida, esa vivencia le dio serenidad y una nueva perspectiva sobre la pérdida, ha buscado transformar su dolor en una forma de agradecimiento.

“Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna de tener a Julián en mi vida. El amor de un hijo no se compara con nada. Es un amor que nace de las entrañas.” Maribel Guardia

En lugar de dejarse vencer por la tristeza, Maribel Guardia ha elegido honrar la memoria de su hijo Julián Figueroa, fallecido en 2023 a los 27 años.

