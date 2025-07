Maribel Guardia asegura tener contacto con su hijo fallecido, Julián Figueroa: “Tengo comunicación con él”

Maribel Guardia se encuentra en el ojo del huracán desde hace unas semanas. Su más reciente polémica tiene que ver con su matrimonio con el abogado Marco Chacón, pues rumores apuntan a posible infidelidad por parte de él. Si bien Chacón sostiene que jamás le ha sido infiel a la actriz, recientemente se filtraron una serie de conversaciones que presuntamente revelarían lo contrario.

Han pasado poco más de dos años desde que el mundo del entretenimiento se estremeció con la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian. A los 27 años, el joven artista falleció el 9 de abril de 2023 víctima de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Aunque el tiempo ha transcurrido, las heridas emocionales siguen presentes para su madre, quien recientemente sorprendió al público al asegurar que continúa en comunicación espiritual con su hijo.

Durante un encuentro con varios medios de comunicación, Maribel Guardia abrió su corazón para hablar sobre el día que cambió su vida para siempre. A sus 66 años, la actriz costarricense-mexicana recordó con serenidad y dolor aquel fatídico domingo cuando encontró a Julián sin vida.

“Julián cuando murió, estaba con sus ojitos cerrados, en paz, con la piernita cruzada y no olía mal”, relató, destacando que a pesar del desgarrador momento, su hijo parecía estar tranquilo, en un estado de paz que ella no esperaba encontrar.

Las palabras de Maribel no solo reflejan el profundo vínculo entre madre e hijo, sino también la fuerza con la que ha enfrentado el duelo. Desde el inicio, fue ella quien se encargó de comunicar la noticia al público, compartiendo los resultados médicos que confirmaban que Julián había fallecido por causas naturales mientras se encontraba en su hogar.

¿Cómo habla Maribel Guardia con su hijo fallecido, Julián Figueroa?

Una de las revelaciones más impactantes de Maribel durante el reciente encuentro con la prensa fue su afirmación de que sigue manteniendo una conexión con su hijo fallecido.

“Todo el tiempo tengo una gran comunicación con mi hijo, es increíble cómo se manifiesta de muchas maneras, créanmelo, es impresionante” Maribel Guardia

Aunque no profundizó en detalles específicos, sus palabras dejan entrever que ha encontrado consuelo en experiencias que interpreta como señales o manifestaciones del espíritu de Julián.

Para muchos de sus seguidores, esta conexión espiritual demuestra la intensidad del amor que sigue vigente entre madre e hijo, más allá de la muerte.

¿Por qué demandó Maribel Guardia, a Imelda Tuñón, mamá de su nieto?

Además del dolor por la pérdida de su único hijo, Maribel ha tenido que enfrentar otro desafío: demandar a su exnuera, Imelda Tuñón para cuidar el bienestar de su nieto.

Desde la muerte de Julián, surgieron múltiples especulaciones y controversias sobre quién debería hacerse cargo del pequeño. Sin embargo, Maribel fue clara y contundente ante los periodistas al asegurar que su prioridad es el bienestar del niño.

“Julián en vida me encargó a su hijo. Me dijo: ‘mamá, si yo un día me muero, júrame por Dios que vas a cuidar a mi hijo … si yo llego a morirme, júrame que lo vas a cuidar’”, compartió con voz firme. Según sus palabras, la responsabilidad que ahora lleva sobre sus hombros fue una promesa hecha por amor y convicción.

La actriz ha reiterado en múltiples ocasiones que su nieto es su mayor tesoro y que hará todo lo que esté en su poder para protegerlo y brindarle una vida llena de amor y estabilidad. A pesar de las controversias mediáticas, Maribel ha mantenido una postura reservada.

