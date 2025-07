Imelda Tuñón culpa a Maribel Guardia y Marco Chacón por enfermar a su padre

La batalla legal de Maribel Guardia contra su exnuera, Imelda Tuñón, en relación con su nieto, parece que aún no ha terminado, pese a que la costarricense ha declarado que no está interesada en la custodia de su nieto, ni en separarlo de su madre, pues solo busca proteger al menor.

Sin embargo, las polémicas declaraciones continúan. Imelda Tuñón reveló recientemente que este pleito legal ha tenido varias consecuencias negativas en su vida, principalmente el daño emocional a ella y a su familia, y los problemas de salud que enfrentó su padre.

Marco Chacón, Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

Checa: Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, exhibe si lo corrieron de universidad por meterse con una alumna, VIDEO

¿Qué le pasó al papá de Imelda Tuñón por pleito con Maribel Guardia y Marco Chacón?

Según Imelda, su padre sufrió bastante por esta situación y por los corajes terminó con un problema de apéndice que lo llevó al quirófano.

“Me hicieron mucho daño. Primero afectaron mi imagen, mi carrera; lastimaron a mi hijo, me lastimaron a mí, a mi familia. Mi abuelita me hablaba llorando. No tienen por qué saberlo, pero acaban de operarlo, porque de los corajes que hizo tuvo un problema de apéndice. Todo esto se derivó porque hicieron una cosa gigantesca de algo que no tenía que suceder así”, comentó Imelda Tuñón al programa “De primera mano”.

La cantante y actriz Imelda Tuñón rompió el silencio sobre las consecuencias personales que enfrentó tras el conflicto legal con Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón. En la misma entrevista, Imelda desmintió rotundamente la versión que circuló sobre una supuesta ausencia de su padre durante su infancia.

Mira: Maribel Guardia hace súplica a Imelda Tuñón luego de que esta narró el fatídico último día de Julián Figueroa

Antonio Escobar defiende a Imelda Tuñón / Archivo TVNotas/IG: @Imetunon

Mira: Gustavo Adolfo Infante se lanza vs. Maribel Guardia y Marco Chacón tras revelar infidelidad: “No te viajes”

Imelda Tuñón desmiente que su padre fuera ausente en su vida

“No he sido solo yo; se metieron con un papá que ama a su hija, a pesar de que dijeron que era un padre ausente. Mi papá me regaló un carro a los 14 años. Ha estado conmigo toda la vida. A él le cuento mis cosas”, expresó con firmeza.

Imelda también desmintió que su padre se ausentara frecuentemente durante su juventud:

“Mi papá sabía muchas cosas que ellos no saben. Eso de que ‘se salía todos los fines de semana’ es falso; tenía fotos de que yo estaba con él. Hirieron mucho a mi papá. Él es una persona muy tranquila, pero también muy justiciera y no se va a cansar de luchar por justicia”, aseguró.

Además, reveló que su hijo fue víctima de acoso escolar derivado del escándalo mediático, lo que la obligó a tomar medidas drásticas.

“¿Cómo iba a dejar a mi hijo en una escuela donde esta persona manipuló a todo mundo? Yo ya era como la apestada. Además, los niños escuchan todo. Mi hijo me llegó a preguntar si era verdad que era alcohólica, por comentarios que le hacían otros niños. Todo esto es culpa de su abuelita. Estoy decepcionada, porque dice una cosa y hace otra”, finalizó.

Mira: ¿Marco Chacón le es infiel a Maribel Guardia? Filtran impactantes conversaciones que lo confirmarían