De primera mano interrumpe su transmisión en vivo para anunciar una desgarradora muerte

La tarde del lunes 20 de octubre de 2025, el programa de espectáculos De primera mano se vio obligado a interrumpir su transmisión habitual para informar sobre una noticia de último momento que conmocionó al medio artístico. El conductor Gustavo Adolfo Infante tomó la palabra en pleno programa para confirmar una muerte que sorprendió tanto al público como a los propios conductores del espacio televisivo, quienes expresaron su pesar por la pérdida.

Te puede interesar: ‘La Cholondrina’ se pelea con la novia de ‘Medio metro’ en show de ‘Sonido pirata’, el video se hace viral

¿Qué muerte informó Gustavo Adolfo Infante en vivo en De primera mano?

Durante la emisión de De primera mano, Gustavo Adolfo Infante fue quien confirmó la noticia de la muerte de Medio metro original en tiempo real. Con un tono serio, explicó que el programa había recibido la información directamente desde Puebla y que las primeras versiones apuntaban a que el cuerpo presentaba signos de violencia.

“El gremio sonidero está de luto. Fue hallado sin vida Francisco Pérez, quien interpretaba al personaje de Medio metro. Es una desgracia y lo sentimos mucho” Gustavo Adolfo Infante

Posteriormente, sus compañeras de mesa manifestaron su solidaridad con los familiares y destacaron la importancia de esperar los resultados de las investigaciones oficiales antes de especular sobre las circunstancias del deceso.

Te puede interesar: Medio metro sufre grave accidente automovilístico ¿Cuál es su estado de salud? ¡Su camioneta quedó destrozada!

¿Qué pasó con el “Medio metro Poblano”?

De acuerdo con la información presentada en De primera mano, Francisco Pineda Pérez, conocido como el Medio metro Poblano, fue encontrado sin vida la tarde del 20 de octubre. La noticia se dio a conocer minutos después de que medios locales reportaran el hallazgo del cuerpo en un canal de riego de la junta auxiliar San Sebastián de Aparicio, en Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo presentaba signos de violencia y una lesión visible en la cabeza, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para determinar la causa exacta del deceso. Las autoridades no han informado sobre personas detenidas, pero confirmaron que se realizan peritajes y entrevistas para esclarecer el caso.

Te puede interesar: Muere Medio metro ¿Quién es el real?: Ellos son todos los que han interpretado al famoso bailarín sonidero

¿Quién era Francisco Pineda Pérez, el “Medio metro Poblano”?

Francisco Pineda Pérez, conocido artísticamente como el “Medio metro Poblano”, era un bailarín que ganó notoriedad en el mundo del sonidero por su estilo peculiar y su carisma en el escenario. Participó en distintos eventos musicales y alcanzó popularidad a nivel nacional gracias a sus presentaciones junto al Grupo super T de Paco Toxqui, con quienes protagonizó varios clips virales en redes sociales.

Su estilo lo llevó a presentarse en diversas fiestas populares, eventos masivos y transmisiones en vivo que lo consolidaron como una figura reconocida dentro del ambiente del baile urbano en México.

Hasta el momento, las autoridades de Puebla no han dado a conocer mayores detalles sobre las causas de la muerte de Francisco Pineda Pérez. Sin embargo, medios locales reportaron que el cuerpo fue encontrado con aparentes huellas de violencia, por lo que se abrió una carpeta de investigación para determinar si se trató de un crimen.

Te puede interesar: Medio Metro es hospitalizado de emergencia por la mordida de un perro con rabia