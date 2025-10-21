¿Medio Metro “original” era casado? Ella sería la esposa del ícono del sonidero reportado como muerto

Este lunes 20 de octubre, se reportó la muerte de Francisco Pineda Pérez, quien aseguraba ser el ‘Medio Metro’ original, un influencer que se destacó por su presencia en los llamados “sonideros”. El originario de Puebla formaba parte del Grupo SUPER T.

¿De qué murió Francisco Pineda Pérez, el ‘Medio Metro’ “original”?

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo del también llamado ‘Medio Metro’ poblano fue encontrado a la orilla de un canal con huellas de violencia e impactos de un arma de fuego. Los restos fueron identificados por su complexión.

Hasta el momento, no se han reportado avances en el caso ni si ya hubo algún sospechoso detenido. En tanto que el Grupo SUPER T emitió un comunicado dando la triste noticia.

“LAMENTAMOS COMUNICAR A TODOS NUESTROS SEGUIDORES EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COMPAÑERO MEDIO METRO. NOS UNIMOS AL DOLOR QUE EMBARGA A LA FAMILIA PINEDA. DESCANZA EN PAZ”, expresaron.

Los familiares del influencer aún no han lanzado ningún pronunciamiento oficial. Por otra parte, los fans no han dudado en expresar sus condolencias y desearle todo lo mejor a la familia en estos momentos tan complicados.

Así como hay usuarios que se solidarizaron por esta tragedia, algunos comenzaron a crear teorías sobre por qué lo habrían matado. La más sonada es que estaba involucrado en actividades peligrosas. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

¿Medio Metro “original” estaba casado?

Francisco Pineda Pérez, el ‘Medio Metro poblano’, no hablaba mucho de su vida privada y solía usar sus redes sociales para expresar opiniones sobre diversos temas y promocionar su grupo musical, por lo que muchos se han preguntado si tenía pareja.

La celebridad nunca expresó de forma directa si estaba casada o en una relación. Sin embargo, sí dio algunas señales que, para muchos, podrían indicar que estaba comprometido. En su Facebook, mencionó que tenía una “pareja de hecho”.

También, en su momento, compartió unas fotos junto a una mujer. En los comentarios de dicho post, familiares y amigos lo instaban a que los invitara a “su boda”. De igual forma, reposteó un video de un hombre al que le rapaban la cabeza junto a este mensaje: “Así me quería hacer mi esposa, Elvira”.

Todo apunta a que estaba casado con una mujer llamada Elvira que, aparentemente, era de estatura promedio. Según las publicaciones de Facebook, llevaban, al menos, un par de años juntos. Se desconoce si tenía hijos.

Cabe destacar que la supuesta pareja del hoy occiso tampoco se ha pronunciado, lo que ha generado aún más conversación en redes sociales.

¿Quién era Francisco Pineda Pérez, el ‘Medio Metro poblano’?

Francisco Pineda Pérez, ‘el Medio Metro de Puebla’, era un influencer y bailarín que se destacó por aparecer en los llamados sonideros junto al Grupo SUPER T. Tenía acondroplasia, siendo ese el motivo por el que era bajo de estatura.

Según se reporta, su apodo data del 2004. También trabajó con un sonidero llamado ‘Samurái’. Si bien era muy conocido en su comunidad, hace algunos años se hizo viral en redes sociales. Debido a que había otros creadores de contenido que también se hacían llamar “Medio metro”, usaba sus plataformas para aclarar que él era “el original”.

Sus conocidos lo describen como una persona “noble y talentosa” que se preocupaba por sus allegados y estaba comprometida con su trabajo.

Su última publicación en redes sociales data del domingo 19 de octubre. En el video compartido, se podía ver al famoso bailando cumbia con una mujer en una discoteca.

