Gomita sufre desgarradora pérdida familiar y comparte devastador mensaje: “Sé que estás descansando”

Gomita atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. A tan solo unos días de haberse bautizado en la religión cristiana, la creadora de contenido anunció devastada la muerte de su abuelita, Rosalina Palmerín. Una figura muy importante en su vida. Doña Rosalina ganó popularidad durante una de las galas del reality de La casa de los famosos México cuando asistió para apoyar a su nieta, mostrando una energía jovial, carisma y simpatía.

Gomita anuncia la muerte de Rosalina, su abuelita materna. / Instagram: @gomita123

¿De qué murió la abuelita de Gomita?

Hasta el momento, la familia no ha revelado la causa de muerte de la abuelita materna de Gomita.

Gomita únicamente compartió un mensaje que refleja su dolor y la esperanza de que esté “descansando en el cielo”.

La noticia tomó por sorpresa a los fans de la influencer, quienes rápidamente llenaron las redes con mensajes de apoyo y condolencias para la familia.

Gomita despide a su abuelita con desgarrador mensaje

A través de su cuenta de Instagram, Gomita expresó su dolor con un mensaje cargado de fe, nostalgia y cariño.

La influencer compartió una emotiva dedicatoria para despedir a su abuela, una mujer que marcó profundamente su vida:

“Mi corazón está rotito, por qué sin duda alguna te voy a extrañar abuelita, pero sé que estás en el paraíso con mi Padre , la pérdida terrenal es terrible, pero sé que estás descansado en el mejor lugar.

Te amo mi cabezita de algodón. Chaparra de mi amor ya están tocando los norteños en el cielo”, comentó.

La publicación fue acompañada de fotografías que muestran momentos especiales entre ambas, reflejando la relación cercana que mantenían y el cariño inmenso que Gomita sentía por ella.

La madre de Gomita, la señora Elizabeth Campos, también recurrió a sus redes sociales para despedirse de su madre. En una fotografía donde aparecen sonriente, escribió:“Vuela alto mamá sé que estás con Dios mi chaparrita”.

“Su luz seguirá acompañándote desde un lugar lleno de paz”, le escribió la actriz Maribel Guardia a Gomita como muestra de solidaridad en este momento tan difícil.

¿Quién fue Rosalina Palmerín, abuelita de Gomita?

Rosalina Palmerín fue la abuela materna de Aracely Ordaz, conocida como Gomita, y una figura esencial en su vida.

Gomita la consideraba como su segunda madre, pues la crió y la apoyó en cada etapa, incluyendo su carrera como influencer.

Esta cercanía se reflejaba en las constantes muestras de cariño que compartían en redes sociales.

En 2024, Rosalina tuvo una participación especial en televisión junto a su nieta en el programa “La casa de los famosos México”. Durante una dinámica organizada por Facundo, quien pidió a los habitantes adivinar quién era la abuela de “Gomita”

Rosalina fue un pilar emocional para Gomita. La acompañó en momentos difíciles, como cirugías y etapas complicadas.

