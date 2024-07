Gomita se quedó chimuela y llora por las bromas de sus compañeros en ‘La casa de los famosos México’

La popular comediante e influencer, Gomita, vivió momentos de tensión y vergüenza en ‘La casa de los famosos México’. No ha pasado ni una semana dentro del reality y la joven sufrió un inesperado percance: se le cayó una carilla dental, y esto le ha causado un gran estrés.

Una de las cámaras del reality captó a Gomita mientras se maquillaba. En ese momento, la comediante le confesó a la cámara que había visitado al dentista justo antes de ingresar al programa para cambiarse una carilla dental, con la intención de evitar cualquier inconveniente durante su estancia en la casa.

Mira: ¡Confirmado! Boda Nodal y Ángela Aguilar: Así se ve vestida de novia y así luce el lugar adornado: Fotos

Sin embargo, su esfuerzo fue en vano. Gomita comentó con frustración ante las cámaras:

“Fui al dentista y le dije: ‘Cámbieme la carilla.’ ‘No, que sí te la cambio, que no sé qué.’ Y me la cambió y ¿qué creen? Que ya se me cayó.” Gomita

Aunque la ausencia de la carilla no era demasiado evidente, Gomita lo vivió como un gran problema. La comediante temía reírse frente a sus compañeros y que notaran el hueco en su sonrisa. Este hecho la llenó de vergüenza y preocupación. Gomita expresó su angustia a las cámaras.

El incidente no pasó desapercibido para el resto de los habitantes de la casa. Aunque al principio solo Ricardo Peralta estaba al tanto, el resto de sus compañeros pronto se enteraron y no dudaron en hacerle bromas a Gomita sobre que no se le fuera a caer otra carilla dental al comer.

Gomita revela que se le cayó una carilla dental. / Captura de pantalla

Mira: Elizabeth Gutiérrez aclara rumores sobre su separación de William Levy para tener la conciencia tranquila

Estas bromas afectaron emocionalmente a la comediante, quien le confesó a Karime que las burlas la hicieron llorar. Sin embargo, Karime la animó asegurándole que nadie había notado la falta de la carilla y que no debía preocuparse tanto:

“Me dio pa’ abajo porque soy súper vanidosa, y me saqué de onda. Me fui al cuarto y empecé a llorar, me da vergüenza”. Gomita

Así Karime trató de calmarla:

“Amiga, nadie lo notó y la verdad nos vale pi...” Karime Pindter

Gomita ha logrado evitar la nominación esta semana, lo que significa que tendrá que vivir al menos una semana más dentro de la casa sin una de sus piezas dentales. La comediante deberá encontrar la manera de sobrellevar este problema mientras continúa su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Mira: Pepe Aguilar felicita a Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Brindo por su felicidad”