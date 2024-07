Elizabeth Gutiérrez aclara rumores sobre su separación de William Levy para tener la conciencia tranquila

Elizabeth Gutiérrez ha roto el silencio para aclarar los recientes rumores sobre su vida privada, en medio de las especulaciones sobre una supuesta infidelidad por parte de William Levy y una serie de maltratos en su relación en medio de su rompimiento.

En abril de este año la pareja que tuvo dos hijos acaparó los titulares por su separación definitiva después que intentaran regresar. Su ruptura estuvo marcada por infidelidades por parte de él, altercados domésticos reportados por la policía donde también estuvo involucrada la hija que tienen en común y celos.

Cuatro meses después de esto, Elizabeth publicó un extenso comunicado en donde menciona que sus palabras fueron malinterpretadas y quiere aclarar todo lo que pasó para tener su “conciencia tranquila” mostrándose arrepentida por cualquier daño causado a sus hijos y a su ex.

Elizabeth Gutiérrez habla de su separación / Instagram: @gutierrezelizabeth_

¿Qué dijo Elizabeth Gutiérrez sobre William Levy?

Elizabeth comentó que ha reflexionado sobre lo que pasó y reconoció que sin querer ha herido a las personas que más ama: “He pasado meses reflexionando de muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo... mis hijos y el padre de mis hijos merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron... sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para estar con mi conciencia tranquila”, comenzó.

Para sorpresa de muchos, Elizabeth defendió a William y dijo que siempre lo amará a pesar de los problemas que desencadenaron en su rompimiento. “Nadie mejor que yo sé lo que he vivido, lo que he sentido, lo que ha pasado, y sí, a pesar de nuestros problemas es el hombre que siempre voy a amar y desear lo mejor. Y si mi gran defecto es amar al padre de mis hijos, pues prefiero que ese sentimiento sea amor y no odio”.

Elizabeth Gutiérrez lanzó un comunicado en sus redes / Instagram: @gutierrezelizabeth_

“No puede ser que las personas que no conocen la historia de adentro se atrevan a decir que yo ‘estuve encarcelada’. Yo estaba en un lugar que yo elegí y donde el hombre que estuvo conmigo me cuidó me protegió y me dio lo mejor de él... a veces más que al él mismo”, continuó.

Y agregó: “Ambos decidimos tener un hogar y como en todos, vivimos momentos buenos y otros no tanto. Siempre tratando de resolver todo entre nosotros. Pero se nos olvidó que no éramos una familia normal y que problemas como cualquier otra tiene, se vuelve titular y hasta objeto de debate”.

Elizabeth Gutiérrez habla de todas las polémicas y defiende a William Levy

La actriz y conductora también hizo frente a varias afirmaciones que se hicieron sobre su vida familiar, señalando punto por punto que fueron erróneas, como que su hijo se había quedado con su papá para cuidarlo y no querer verla a ella, así como que su hija le tenía miedo a William y que el actor era violento con ellos cuando consumía sustancias.

“Para aquellos que afirman como si vivieran en mi casa. les aclaro:

1. Mi hijo no se quedó en casa para “cuidar a su padre”, se quedó porque es su casa.

2. (Su hija) ama a su papá... sabe que él es su mayor protector y sabe que jamás le haría daño... y la relación de ambos habla más que las palabras.

3.William nunca me ha puesto una mano encima ni ha ejercido jamás violencia física en contra mía o nuestra familia.

4. William es un hombre sano en todos los aspectos de su vida. Es un hombre deportista y ese ha sido siempre su estilo de vida junto con su entrega al trabajo. Es un hombre trabajador que lucha por salir adelante y darle lo mejor a su familia…”

Instagram

Elizabeth continuó diciendo: “Nuestra vida de pareja es resultado de dos jóvenes que crecieron en su amor en medio de una carrera que no supimos separar del nombre que crecía con nosotros a nivel profesional y mediático y hoy seguimos aprendiendo, madurando y pagando las consecuencias de la fama a nuestro pesar con algo que debería estar separado para nuestra paz estabilidad”.

“Para finalizar quiero dejar claro que William siempre ha sido un padre presente con mis hijos y la familia, es un ejemplo para mis hijos por su disciplina personal y para todos los que realmente lo conocemos. Siempre voy a estar agradecida de haberlo escogido como el padre de mis hijos porque juntos hemos podido educar a los mejores hijos del mundo. Siempre seremos una familia y como tal siempre la voy a defender! Gracias por su comprensión!”, concluyó.

Con esta declaración, Elizabeth Gutiérrez busca cerrar el capítulo de controversias y reafirmar el respeto y amor que siente por el padre de sus hijos pese a las críticas en su contra por ello.

