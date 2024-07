Pareja de ‘Potro’ llama “ruca” a Shanik Berman por el pleito que se traen en LCDLFM

Durante la primera semana de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ ya se están dando los conflictos y el que ha durado mucho más de lo esperado y llegó hasta las nominaciones fue el roce que tuvieron Shanik Berman y ‘Potro’ Caballero.

El exintegrante de ‘Acapulco shore’ se enojó cuando Shanik le recordó su pasado en el reality de MTV luego de que él se negara a dormir con ella porque ahora es un hombre de familia al haberse convertido en padre junto a Fernanda de la Mora, empresaria y exparticipante de ‘Exatlón Estados Unidos’.

Esto provocó que ‘Potro’ ya no aguantara más a Shanik y ahora quisiera eliminarla, respondiéndole de una manera hiriente a Berman. Aunque ella se disculpó después, para Potro la periodista ya es un objetivo para sacarla.

Puedes ver: La casa de los famosos México: Cecilia Galliano arremete contra Adrián Marcelo por sus chistes

Shanik Berman y Potro están enemistados / FB: Shanik Berman y Luis Potro Caballero

¿Qué dijo la pareja de ‘Potro’ sobre la pelea con Shanik?

Precisamente la madre del primer hijo de ‘Potro’ reaccionó a la pelea que tuvo el exshore con Shanik. A través del pódcast que tiene Potro en YouTube, ahora conducido por Gabo Ramos, Fernanda habló sobre lo que sucedió y hasta se fue contra Karime, debido a que ella también tenía decisión para saber si ‘Potro’ dormiría con Shanik o no.

“Te juro que yo le vi la cara descuadrada (a ‘Potro’) o sea, a ver, es normal, o sea Karime ni le preguntó, se lo saltó y no fue lo suficientemente empática porque él está viviendo una etapa afuera totalmente diferente. O sea a lo mejor hace 5 años te dice ‘ah a hue… me duermo con la ruca’, pero hoy en día pues no quiso y creo que también se respeta”, indicó.

Checa: Boda Ángela y Nodal: Rommel Pacheco y su esposa Lylo Fa estuvieron invitados; comparten fotos inéditas

También dijo que a ella no le hubiera molestado, pero entiende que su pareja no quería hacerlo: “No es que esté bien, que esté mal, si van a hacer algo, si van a cog… o no van a cog… creo que no va por ahí. El tema es simplemente él dijo ‘quiero respetar a mi mujer, quiero respetar a mi familia’, se vale”.

“En mi punto de vista creo que es bien importante como dicen, el respeto ajeno es la paz. Si él quiere o no quiere es p2 de él porque va a haber muchos otros retos que la gente no va a querer. Mucha gente se le ha ido en contra y decir ‘es que hace años hubieras hecho esto y el otro’ y digo, es que justo hace años, hoy en día es otra persona y creo que también justo hay que respetar al de enfrente, si no quiere, no quiere”, defendió.

“A mi cero me preocupaba el que durmiera con Shanik, tenemos un apodo (para ella) pero no quiero decirlo. O sea Potro de repente ha tenido malos gustos pero no tanto”, remató.

Mira: José Eduardo Derbez presume foto familiar ¡con Eugenio Derbez y Victoria Ruffo incluidos!

Esta mujer pide respeto y se expresa así de @shanikberman es una señora y no veo por qué llamarle ruca 🤦🏻‍♀️ yo digo que regresemos a potro con su fina mujer #FueraPotro #LaCasadelosfamososMX #Shanik pic.twitter.com/qrDKpbcBzj — Luz P 🐰 (@Lu0322p) July 25, 2024

Fernanda fue duramente criticada en redes sociales por sus palabras. “Esta mujer pide respeto y se expresa así de Shanik que es una señora y no veo por qué llamarle ruca. Yo digo que regresemos a Potro con su fina mujer #FueraPotro”, “en su casa la conocen, nadie se mete con nuestra suprema y máxima Shanik”, “¿cómo esperan que sea diferente si está con Potro? Eso lo dice todo”, fueron algunos de los comentarios en su contra.

En el pódcast, Fernanda continuó: “Creo que era una señora que lo digo también por mi perspectiva y también lo que me contaba Potro, que no mucha gente la quería. Todo el mundo decía ‘p..ta va a entrar y es complicada’. Y aparte ya después de soltar las bombas es dura eh, se te va a la yugular. No piensa, no siente, no nada”.

“Ha causado furor, he visto el cambio de la gente de decir la odiamos y ahorita, zaz, no tiene filtro. Es conocida por eso, de repente avienta la bomba y luego se siente mal, Shanik se sabe todo pero sí creo que las formas y más estando encerrados son bien importantes”, continuó.

Y concluyó: “Creo que llegamos a una edad, porque al final es una señora de la tercera edad, que ya no sé, porque antes a lo mejor aguantaba los pu… y le daba igual, pero hoy en día, yo a su edad no me hubiera metido nunca, qué horror. Aparte con puro espécimen allá adentro”.