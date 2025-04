Gomita revela que pensó en partir de este mundo tras las burlas por ‘La casa de los famosos México’

La segunda edición de ‘La casa de los famosos México’ en 2024 no solo ha sido la más polémica hasta la fecha, sino que también se convirtió en el programa más visto en la historia de la televisión mexicana.

Los conflictos entre el team Tierra y el team Mar mantuvieron en vilo a los espectadores, quienes no tardaron en manifestar su desaprobación, particularmente hacia el equipo liderado por Adrián Marcelo.

Los constantes enfrentamientos entre los concursantes encendieron las redes sociales. Uno de los casos más comentados fue el de Adrián Marcelo, quien terminó fuera del reality tras una fuerte discusión con Gala Montes. Su salida marcó un punto de quiebre en la convivencia en La casa y profundizó la división entre los seguidores del programa.

Mira: Gomita se reconcilia con su papá y presume su esbelta figura tras bajar casi 10 kilos: “Sané"

Gomita cuenta cómo las burlas casi la destruyen. / Captura de pantalla

Gomita, una de las participantes que recibió más críticas en ‘La casa de los famosos México’ 2024

Entre los participantes menos favoritos de la audiencia estuvo Araceli Ordaz, conocida como Gomita. Aunque en su momento intentó mostrarse indiferente ante los comentarios, con el tiempo reveló el verdadero impacto emocional que vivió tras su salida del reality.

Tras su salida, Gomita intentó blindarse emocionalmente. Incluso llegó a tomarse con humor los apodos que circulaban sobre ella, personificándose como mamá Coco o Maui de Moana.

Sin embargo, detrás de esa fachada, atravesaba momentos difíciles. Ver a su madre, enfrentar la presión mediática y leer los comentarios tan duros en redes fue más duro de lo que mostró al principio.

Checa: Wendy Guevara desenmascara a Gomita y Ricardo Peralta, tras ‘La casa de los famosos México’

Gomita / Captura de pantalla

Gomita confiesa que pensó en no seguir más por las críticas en La casa de los famosos México 2024

En una conversación íntima en el podcast de Jiapsi Yáñez, Araceli se sinceró sobre el difícil proceso que enfrentó fuera de la casa. Compartió el peso que tuvieron las críticas en su vida personal y cómo eso la llevó al límite.

“Yo cuando salí de esa casa dije esa no soy yo. La gente no entendía que me contrataron para generar esto, pero si me hubiese mostrado como de verdad soy, soy muy aburrida”, dijo Gomita.

La influencer aseguró que realmente fue muy duro, pero afortunadamente ha logrado ser resiliente.

“Me puse muy mal por el hate... Varias veces intenté quitarme la vida”, confesó con franqueza durante la entrevista.

Las razones detrás del rechazo que recibió fueron múltiples. Algunos televidentes la criticaron por su actitud que, según ellos, denotaba aires de superioridad; otros señalaron su traición a Karime Pindter o sus comentarios hacia otras concursantes como Gala Montes y Briggitte.

Gomita fue una de las participantes que fue más atacada por el público al igual que Ricardo Peralta, Mariana Echeverría, etc.

Gomita responde a las críticas por su tiradera a ‘las Chicas superponedoras’. / IG: @gomitaoficial123

Gomita lanzó canción de tiradera ‘Puro team Gomita’

Araceli compartió que uno de los motivos que la impulsaron a componer una canción fue precisamente ese rechazo. Las bromas sobre su físico, en particular. Por ello lanzó la canción ‘Puro team Gomita’.

“Yo tenía ganas de hacer un roast... pero quería que me pasara algo peor. Pasó todo esto en ‘La casa de los famosos’ y dije: ‘Tengo que hacer una canción de esto’. Vi que se habían burlado de muchas cosas. Sobre todo me decían Maui”, concluyó Gomita.

La canción incluye líneas polémicas que parecen dirigirse al team Mar. Recordemos que Briggitte, Gala y Karime se hicieron llamar “Las chicas superponedoras”, en alusión a la caricatura ‘Las chicas superpoderosas’. En la letra de la canción Gomita se autodenomina “Mojo Jojo”, el villano de la exitosa serie de 1998.

Cuando lanzó la canción, nuchos seguidores del reality pidieron a Gomita que “superara” a sus excompañeras y que dejara de alimentar rivalidades:



“Tú te humillas sola que es lo mejor”

“Ya supéralas vv (bebé)”

“Bebé, se te subió un borrador”

“Weeeey ya supéralas...”

Mira: Gomita abandona show infantil tras desplante por no ponerle la canción que ella quería