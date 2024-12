Gomita vs. Gala Montes, presume que ‘Puro team Gomita’ es más “exitosa” que ‘Tacara’

Hace unos cuantos días, Gomita lanzó ‘Puro team Gomita’, una canción sobre su experiencia en la más reciente temporada de ‘La casa de los famosos México’. En dicho sencillo, la influencer arremete contra varios exparticipantes del show, incluida Gala Montes.

En un fragmento del tema de la creadora de contenido, habría expresado con una indrecta que Gala, junto a Karime Pindter y Briggitte Bozzo, se dedicó a hacerle la “vida imposible” debido q los constantes rechazos que sufría por parte de Agustín Fernández. Esto lo intuyeron en redes porque la letra dice:

“Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar. Las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”, dice parte de la canción, haciendo una posible referencia a ‘Las chicas superponedoras’, apodo del grupo formado por Gala, Karime y Briggitte.

Si bien la actriz no ha reaccionado a esta “tiradera”, la creadora de contenido usó sus redes sociales para jactarse que su sencillo es más “exitoso” que ‘Tacara’, tema que Gala lanzó hace unos meses.

Gomita / Redes sociales

Gomita asegura que ‘Puro team Gomita’ es más “famoso” que ‘Tacara’

A través de sus historias de Instagram, Gomita compartió un TikTok en el que una internauta compara las vistas en YouTube de ‘Puro team Gomita’ con las de ‘Tacara’.

En dicho clip, la usuaria segura que el sencillo de la expresentadora de ‘Sabadazo’ la está “rompiendo”, pues, con apenas unos días de estreno, registra más de un millón de vistas.

En tanto que la canción de la protagonista de ‘Vivir de amor’ solo tiene 1.6 millones de vistas, pese a que se lanzó a finales de septiembre. Según la internauta, dentro de poco, ‘Puro team Gomita’ superará en visualizaciones a ‘Tacara’.

Si bien Gomita solo se limitó a repostear el video, muchos aseguraron que lo hizo como una forma de “restregarle” a Gala el éxito de su nuevo sencillo.

Gomita se burla de Gala / Captura de pantalla

Internautas reaccionan al contenido que compartió Gomita

Por supuesto, la acción de la influencer no pasó desapercibida y provocó muchos comentarios divididos en internet. Si bien algunos la defendieron, otros simplemente dijeron que “jamás llegará al nivel de Gala”.

Algunos comentarios que se podía leer en redes sociales son:

“Prefiero la canción de Gomita que la de la Gala”

“Gala se queda tiesa, pero de la risa”

“Por donde sea, pero con Gomita’

“Lo que hace Gomita por unos centavos”

“Gomita ya no tiene con qué facturar”

“Gomita humillando a Gala como siempre”

“Puro team Gomita”

Gomita / Instagram @gomita

Gomita responde a las críticas por su canción

En su momento, Araceli Ordaz, nombre real de Gomita, dijo sentirse muy orgullosa de haber expresado todas las “injusticias” que sufrió en ‘La casa de los famosos México’, sin importar que eso le genere muchas críticas y burlas.

Incluso, señaló que el “hate” la ha hecho más “fuerte” y espera ser un ejemplo para todos aquellos que también han recibido malos comentarios en redes sociales.

“Pero pido mucho porque personas que reciben malos comentarios, no quieran... hacerse daño, y de eso soy una muestra que ningún comentario malo me hará rendirme ante el enemigo. Dios es mi roca y el es quien pela mis batallas”, indicó.

