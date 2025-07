Gala Montes estalla tras acusaciones de Alana sobre la pelea y lanza advertencia: “Ella está mal informada”

El próximo 17 de agosto se llevará a cabo el evento de boxeo Supernova Orígenes, y una de las peleas más esperadas es la de Gala Montes contra Alana Flores. Sin embargo, la tensión entre ambas ya comenzó fuera del ring.

La influencer y streamer Alana Flores encendió la polémica durante una transmisión en vivo en Twitch, donde acusó públicamente a Gala de querer cambiar las condiciones del combate, insinuando incluso que eso podría cancelar la pelea.

“Quiere hacer cambios en las condiciones de la pelea. Está siendo un tema bastante estresante y tedioso para mí. No sé si eso llegue a afectar que se cancele la pelea o cambien a una de las dos peleadoras”, dijo Alana visiblemente molesta. Sus declaraciones provocaron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a especular sobre una posible ruptura del contrato.

¿Qué reglas quería cambiar Gala Montes en la pelea de box según Alana?

Durante la transmisión, la influencer, Alana Flores, detalló las diferencias físicas que existen entre ambas y lo que supuestamente estipulaba el reglamento inicial. Según ella, mientras su peso ronda los 52 kg y mide 1.56 m, Gala Montes mide 1.75 m y pesa 12 kg más. Acorde con las reglas, en el pesaje oficial cada una debía cumplir lo siguiente:



Alana Flores: entre 54 y 55 kg

Gala Montes: bajar a 62 kg

Sin embargo, Alana aseguró que la actriz solicitó mantener su peso actual porque, según sus palabras, “ella está más preparada”. Esta petición fue la que encendió las alarmas, pues Flores se sintió en desventaja física. “Estoy harta. No es la primera vez que (Gala) pide cambios en las reglas”, expresó.

Las acusaciones de la influencer dejaron mal parada a Gala ante la opinión pública, especialmente cuando se empezó a especular que la actriz buscaba evitar compromisos físicos que la pusieran en desventaja. Pero lejos de quedarse callada, Montes decidió aclarar la situación frente a los medios.

¿Qué respondió Gala Montes a las críticas de Alana Flores sobre su pelea de box?

Durante una reciente entrevista, Gala Montes rompió el silencio y aclaró punto por punto los señalamientos que se hicieron en su contra. Confirmó que la pelea sigue en pie y que ha entrenado intensamente para llegar lista al evento. “He estado boxeando mucho, porque tengo una pelea el 17 de agosto. Obviamente se va a dar. Yo estoy ‘más puesta que un calcetín’”, declaró.

También desmintió que haya solicitado cambios en las condiciones pactadas. “Ella está mal informada. En mi contrato nunca se estipuló ningún peso ni que tengo que bajar más del que ya he bajado, porque he estado entrenando muchísimo, y estoy en un peso en el que nunca he estado”, aclaró.

Además, subrayó que desde el principio se sabía que existía una diferencia física entre ambas: “No es una novedad que soy una mujer de 1.75 y peso más que ella. Desde el careo esa es la premisa”. Para rematar, dejó claro que su compromiso con el evento ha sido total, incluso por encima de las expectativas: “Yo creo que tanto Supernova como Alana no se esperaban que yo me fuera a comprometer tanto con el evento, pero cuando yo hago algo, lo hago bien”.

Hasta el momento, ni Alana Flores ni la producción de Supernova han respondido a las declaraciones de Gala Montes. Tampoco se ha informado sobre una posible cancelación del evento, a pesar de los desacuerdos. ¿Será que es puro show?

Así lo dijo Gala Montes:

¿Cuándo es la pelea de box de Alana Flores y Gala Montes?

La influencer, Alana Flores, y la actriz y cantante, Gala Montes, protagonizarán una pelea de boxeo con reglas profesionales que ha generado gran expectativa tanto en el mundo del espectáculo como entre los aficionados al deporte. Este enfrentamiento forma parte del evento Supernova Orígenes, una propuesta que fusiona entretenimiento y competencia real. Se llevará a cabo el domingo 17 de agosto de 2025 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Aunque el horario exacto del combate aún no ha sido confirmado, los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van desde 488 pesos en zonas generales hasta 7,320 pesos en áreas preferentes y VIP. La pelea promete ser uno de los momentos más comentados del año, al reunir a dos figuras mediáticas en un ring donde el espectáculo y la rivalidad se encontrarán cara a cara, entre otros contrincantes. Habrá cantantes como Xavi, Gabito Ballesteros, Oscar Maydón y María Becerra.

Además de Gala vs. Alana también se enfrentarán:



Shelao vs. Luis Pride

Shelao es un modelo y streamer chileno que ha conquistado las redes sociales con su estilo. Enfrentará a Luis Pride, un influencer y creador de contenido que ha ganado popularidad por su participación en retos y actividades extremas, convirtiéndose en una figura viral en plataformas como YouTube e Instagram.



Milica vs. Mercedes Roa

Milica, una de las streamers más prometedoras de la comunidad gamer, es conocida por su participación en torneos de videojuegos y por su carisma en las plataformas digitales. Su oponente, Mercedes Roa, es una creadora de contenido mexicana, preside “El barrio” en la Queens League España, y ha sabido conectar con audiencias jóvenes gracias a su enfoque auténtico y su pasión por el entretenimiento digital.



Westcol vs. Mario Bautista

Westcol, influencer colombiano, exponente del contenido viral y presidente de West Santos en la Kings League America, se enfrenta a Mario Bautista, cantante y compositor mexicano conocido por su música pop y su gran presencia en redes sociales. Mario comentó que le gustaría ser entrenado aunque sea unos días por la famosa estrella Julio César Chávez.



Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado

Franco Escamilla, uno de los comediantes más importantes de habla hispana y líder del stand-up en Latinoamérica, se enfrentará al siempre polémico Escorpión Dorado, quien ha sido un ícono del humor ácido y las entrevistas en YouTube, además de presidente del ‘Peluche Caligari’ en la Kings League Americas.