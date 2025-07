Exmánager de Gala Montes explota en su contra ¡Defendió a Crista Montes!: “Es una gat...”

Rodrigo Fragroso, conductor y supuesto exmánager de Gala Montes, protagonizó un polémico momento en medio de un encuentro con la prensa. ¡Insultó a Gala Montes!

El pasado fin de semana, se celebraron diversos eventos por la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de México. A estas actividades acudieron diversas personalidades, tal como Gala Montes, su hermana, Beba y su mamá, Crista Montes; Jessica Esotérica, Alfredo Adame, así como algunos reporteros para documentar este gran momento.

Sin embargo, una situación que llamó totalmente la atención fueron las declaraciones de Rodrigo Fragoso en contra de Gala Montes. Pese a que sostuvieron una gran relación, aparentemente, profesional y de amistad, tal parece que todo quedó en malos términos. ¡Muy malos!

Hace unas semanas, Gala Montes reaccionó al nombramiento de Crista Montes como ‘Reina de la comunidad LGBT’ durante la marcha del Orgullo LGBT+ en Miguel Hidalgo, lo cual calificó de contradictorio dada su supuesta postura homofóbica.

Gala afirmó que su madre nunca la apoyó cuando le confesó que es bisexual, ni a ella ni a su hermana, lo que provocó años de tensión familiar. Lo anterior generó total conversación en las redes sociales, muchos apoyaron a Gala, mientras que otros reprobaron que hablara de su madre, alegando que fue ella quien hizo que su carrera fuera posible.

Tal fue el caso de Rodrigo Fragoso, quien explotó en contra de un reportero tras cuestionarle sobre la controversia entre Gala y Crista Montes y la presunta homofobia de esta última. Además lo cuestionaron acerca de que la intérprete de ‘Tácara’ habría declarado que él nunca la representó.

“Yo a Gala Montes la consideraba mi hermana, mi amiga, mi íntima, pero lamentablemente, Gala Montes se desvió. Se dejó llevar por su hermana y a Crista (su mamá) la atacaron sin ningún prejuicio. Crista, de verdad, que es una de las mujeres más amigables”, agregó.

Algunos consideraron que el conductor habría estado pasado de copas, lo que lo llevó a insultar a Gala con expresiones que muchos señalaron de clasistas.

El video del momento, como era de esperarse, se hizo viral y Rodrigo, lejos de disculparse, puntualizó que no dijo más que la verdad y que el reportero que le preguntó lo hizo con toda la intención. Eso sí, reconoció que sus palabras no fueron las adecuadas.

Ahora todos muy ofendidos cuando solo dije la verdad... Reconozco no fue la mejor manera, ni me agarraron en mi mejor momento. Ya que el reportero lo hizo con toda la intención. También reconozco que mis palabras no fueron las más acertadas y que la cagué. Más sin embargo fue lo más sincero que me salió...