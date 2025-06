Gala Montes habría sido infiel a Anna Porter ¡con su manager!: “llegué a su casa”

Gala Montes y Anna Porter destacan en titulares desde hace algunas meses por haber tenido una relación que no concluyo nada bien. En exclusiva para TVNotas Anna reveló cómo se dio su romance. Según la empresaria se conocieron en un bar de Guadalajara, donde la actriz se presentó en un evento. Anna, decidida a verla, confesó que no tenía boleto y sobornó al personal de la entrada para poder ingresar.

“Me subí. Me vio. La vi. Me quité una pulsera de oro, con un valor de 30 mil pesos, y se la puse en la mano. Le dije: ‘Soy Anna. Soy la dueña de una marca de tequila que se exporta al Reino Unido y quiero que seas la imagen’”, relató Porter en exclusiva para TVNotas. Según su versión, desde ese primer encuentro le dijo a Gala que sería su futura novia, y aunque en ese momento no pasó más, horas después la actriz le escribió por Instagram y comenzaron a verse en privado.

El vínculo se intensificó cuando Gala la contactó para grabar juntas la canción Más bonita que el mar, supuestamente escrita para Anna. “Me escribió para decirme: ‘Ya vi que estás en Cancún y que ya no estás con tu pareja. Te escribí la canción y quiero saber si la puedes grabar conmigo’”, contó Porter. La grabación se realizó en un yate que ella misma consiguió, y fue durante ese viaje que Gala le pidió formalmente ser su novia.

“Me pidió que fuera su novia. Incluso mencionó que dejaría a su aun novio Icho, en ese momento Gala dijo que era un “mediocre y alcohólico” que “a sus 40 años no ha hecho nada’”. Anna Porter

Aparentemente, la conexión entre Gala y Anna fue “especial”, pero solo duró tres meses. Irónicamente, el hombre al que Gala llamó “mediocre” nunca salió de su cabeza… y fue precisamente con él con quien, según Anna Porter, le habrían sido infiel.

Cabe destacar que este martes de TVNotas, Anna Porter volvió a hablar de Gala Montes. Esta vez se confesó soltera, asegurando que su actual pareja la dejó por ¡hablar tanto de la influencer!. Ahora, incluso admite que extraña los besos de Gala.

¿Cómo descubrió Anna Porter la supuesta infidelidad de Gala Montes?

Durante una entrevista con varios medios, Anna Porter relató que la ruptura con Gala Montes no fue conversada ni consensuada, sino una consecuencia directa de una experiencia dolorosa que vivió de forma inesperada.

“Ni hablamos, ni tuvimos la oportunidad de decirnos nada, pero sí me hubiera gustado terminar las cosas bien”, declaró la empresaria, al recordar el momento en que llegó al domicilio de la actriz y la vio acompañada de su manager.

Según su testimonio, ese hallazgo fue suficiente para cortar todo vínculo con Montes. A pesar de tener compromisos juntas, como un evento en el Lunario del Auditorio Nacional. Aunque para ello sí la contacto pero para pedirle que no fuera.

“Yo llegué a su casa y estaba con su manager y ya nunca la busqué. Y lo del Lunario me dijo que ya no fuera, y me sentí muy mal porque yo había traído gente de otros lugares de la República, escoltas y todo, y me hizo cancelar todo”. Anna Porter

La empresaria también explicó que hasta ese momento tenía planes muy serios con la actriz, incluso viajes y compromisos públicos, pero la desilusión fue tan grande que prefirió no volver a buscarla.

¿Anna Porter tenía una relación abierta como dijo Gala Montes?

Otra de las declaraciones que causó revuelo fue la versión que circuló sobre que la relación entre ambas habría sido “abierta”, algo que Anna desmintió contundentemente.

“Ella dice que una relación abierta, pero a mí me dijo que lo cortó, que ‘ya se va de la casa, que quiero una relación’, pero no fue así”, aclaró Porter.

“Y ahora está diciendo que teníamos una relación abierta, pero no fue así. Yo nunca la acepté”. Anna Porter

¿Qué opina Anna Porter sobre la madre de Gala y Bárbara Islas?

Durante el mismo encuentro con reporteros, Anna Porter también habló del círculo cercano de Gala, incluido su manager, con quien asegura que tuvo problemas desde el inicio, y su relación con otras mujeres, como Bárbara Islas.

“Con Bárbara ni siquiera sé si anduvo o no. Desde que lo conocí (al manager) siempre fue muy posesivo, me veía feo, pero a la hora de pagar ya no me veía tan feo”, comentó, entre risas irónicas, al referirse al representante de Montes.

Sobre la tensa relación de Gala con su madre, un tema que ha salido a relucir en varias entrevistas, Porter prefirió ser más cautelosa:

“Es un tema que tienen ellas trabajando. Yo la vi muy mal por el tema de su mamá y la verdad no tengo nada que decir ni meterme”. Anna Porter

Hasta el momento Gala Montes no ha hecho declaración alguna tras las declaraciones de Anna Porter.

