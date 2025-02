Gala Montes explota y exige: “No me comparen con Karime Pindter"; revela por qué la dejó de seguir

Gala Montes no deja de confirmar que ya no existe una amistad con Karime Pindter. Aunque los televidentes de ‘La casa de los famosos México’ y los usuarios hayan tenido total expectativa por el ‘Garime’, tal parece que las cosas entre ellas no van nada bien.

Los rumores sobre un distanciamiento entre ambas personalidades surgieron desde que Gala confirmó que estaba en una relación amorosa con su mánager. Sin embargo, ninguna de las dos había externado que hubiera algunos roces que las separaron.

Sin embargo, Montes citó un tweet en el que dio a entender que ‘la Matrioshka’ la habría saboteado laboralmente. La cantante escribió “true” (verdad) en una publicación que sugiere que Karime cobraba menos para “quitarle” oportunidades de trabajo a Gala.

Te puede interesar: ¿Mamá de Gala Montes se arrepiente de haber dado a luz a la actriz?: “Me decían que no tuviera hijos”

¿Cómo ha reaccionado Gala Montes cuando le preguntan por Karime Pindter?

La actriz ha intentado omitir el tema de Karime Pinter, incluso en su asistencia al programa ‘Hoy’, Gala Montes se mostró incómoda cada vez que Galilea Montijo le recordaba su shippeo.

Eso no es todo, también fue abordada por la prensa sobre su incursión a los corridos tumbados con su tema ‘Antes que feliz’. Al princicpio, reaccionó muy amable y feliz por sus nuevos proyecto. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que huyó de los reporteros cuando le hicieron preguntas sobre Karime Pindter.

Galilea y Gala protagonizaron un incómodo momento en Hoy / Twitter

Lo anterior desató especulaciones en redes de que Gala Montes sí estaría muy “dolida” o bien “molesta” con Karime. Incluso, la intérprete de ‘Takara’ publicó un mensaje en redes sociales de una escena de la serie ‘Euphoria’ que da entender que “le fallaron”.

“Me dejaste cuando te necesitaba. Me dejaste cuando más jodi… estaba. Me dejaste en mi momento más bajo”, se escucha en el video que reposteó Gala.

Gala Montes / IG

No te pierdas: Mamá de Gala Montes defiende a Karime en la polémica ruptura y dice que “nadie le quita trabajo a nadie”

¿Qué dijo Gala Montes sobre su relación con Karime Pindter?

Ahora, causó polémica su entrevista más reciente en el programa de radio ‘La mejor’. En esta plática, los conductores insistieron sobre el tema de la enemistad con la exhore.

De principio, Gala apuntó que todos los exintegrantes del team ‘Mar’ siguen bajo mucha presión de las redes y la prensa. Incluso, mencionó que los medios quieren meter “cizaña” entre ellos y todas las decisiones que han tomado son “válidas y respetables”.

Gala Montes se lanza contra Karime / IG: @karimepindter / @galamontes

Por esta razón, Montes exigió al micrófono que la dejaran de comparar con ‘la Matrioshka’. Señaló que ella es una persona muy trabajadora, pero son distintas.

“Yo no quiero competir con nadie, a mí no me comparen con Karime Pindter… Yo soy Gala Montes… No queremos competir, porque la gente nos quiere picar, no va a pasar“. Gala Montes

Agregó: “El deporte favorito en este país es poner a dos mujeres en contra. No va a pasar, no va por ahí”.

Gala Montes y Karime Pindter / Redes sociales

Mira: ¿Gala Montes se quedó con los regalos de Karime Pindter? La influencer inquieta con tremenda revelación

¿Por qué Gala Montes dejó de seguir a Karime Pindter en redes sociales?

Por otro lado, los conductores volvieron a cuestionar a Gala Montes sobre por qué dejó de seguir a Karime Pindter en redes y ella simplemente contestó:

“La verdad, no tengo nada que decir. Decisiones personales y ya. Decisiones personales… La dejé de seguir, sí, pero cada quien sus chelas”. Gala Montes

Sin embargo, dejó claro que no dejaría de seguir a Norris, la mascota de Karime Pindter que también cuenta con redes sociales.

“Al gato, qué culpa tiene el gato (Norris mascota de Karime). La verdad es que no he tenido tiempo de darle unfollow al gato. No le voy a dar unfollow al gato, el gato que culpa”, mencionó.

Finalmente, puntualizó que solo Dios decidirá si habrá posibilidad de volver a seguir a Karime Pindter, quien se encuentra de viaje en Brasil.

Así lo dijo Gala Montes: