¿Mamá de Gala Montes se arrepiente de haber dado a luz a la actriz?: “Me decían que no tuviera hijos”

En medio de las acusaciones contra Karime Pindter por, supuestamente, robarle el trabajo a Gala Montes, la mamá de la actriz, Crista Montes, hace fuertes declaraciones sobre la maternidad y deja entrever que se arrepiente de haberse embarazado.

Recordemos que Crista ha tenido muchos problemas con sus hijas, Gala y Beba Montes. Todo comenzó después de que declarara para TVNotas que la también cantante la despidió como su mánager y la abandonó a su suerte, pese a ser una sobreviviente del cáncer.

En respuesta a esto, tanto Gala como Beba han declarado que su madre es una persona sumamente inestable que las ha agredido de forma física y psicológica. Por supuesto, Crista negó esto y sostuvo que sus hijas eran quienes la violentaban.

Aunque la madre de las celebridades llegó a decir que buscaba una reconciliación, al final desistió de esto, pues, en sus palabras, “Gala y Beba no tienen la intención de arreglar las cosas”.

¿Mamá de Gala Montes se arrepiente de haber tenido a sus hijas?

En un video para redes sociales, Crista Montes confesó que ser madre había sido su más grande sueño. Sin embargo, afirmó que, de haber sabido sobre la relación que tendría con sus hijas, hubiera optado por no haberse embarazado jamás.

Crista Montes “Hoy me puse a pensar si me arrepiento de haber tenido a mis hijas. Yo siempre las quise tener. Desde chica, quise ser mamá. A lo mejor, si volviera a nacer, ya no tendría tantas ganas de tener hijos”

También relató que, en su momento, mucha gente le dijo que mejor no se embarazara, principalmente su madre, quien le decía que la crianza era muy dificil.

“Mi mamá me decía ‘no tengas hijos, no sabes lo que dices. A lo mejor, en eso la regué. No lo sé, pero, si volviera a nacer, no tendría hijos. No, ni ma…, ya no tendría”, puntualizó.

¿Qué dicen los usuarios ante las nuevas declaraciones de la madre de Gala Montes?

Por supuesto, las palabras de Crista Montes no pasaron desapercibidas en redes sociales. Si bien algunos la criticaron por sus declaraciones, otros la respaldaron y aseguraron que Gala es una persona sumamente problemática.

Algunos comentarios que se podían leer son:

“Ay no, pero qué feo que se expresen así”

“Mejor no se hubiera embarazado de Gala”

“Qué triste se le ve a la señora al decir esto”

“Que abortarlas hubiera sido lo mejor, dice”

“Qué pésimas palabras”

“Yo creo que las debió educar mejor”

Hasta el momento, Gala Montes no se ha pronunciado al respecto sobre las palabras de su mamá y solo ha usado sus redes sociales para promocionar su música o compartir cosas de su vida diaria.

Asimismo, presumió su reciente visita al programa ‘Hoy’, donde vivió un momento incómodo después de que Galilea Montijo, aparentemente, se burló de ella.

