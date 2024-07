Gala Montes explota y le responde a su mamá: “Vivías a mis costillas” y asegura que la demandará

En nuestro martes de TVNotas Crista, mamá de Gala Montes, nos contó que su hija puso distancia con ella en lo laboral y en lo personal desde octubre del año pasado, aunque solían ser inseparables.

“Ella decidió no estar más conmigo, por ley de vida. Vivíamos en Xochimilco. Se quitó esa casa. Se fue a vivir sola. Y yo también. Como tengo 3 perros grandes no me iba a ir a un departamento. Decidí venir a Zumpango, porque acá está mi hermana. Mi cuñado me consiguió un ranchito para vivir. Siempre me ha gustado tener animales”, nos dijo mientras vende café para sobrevivir, recalcando también que piensa que su hija se distanció por “influencias de los psicólogos” y del nuevo novio que tiene, además de resentimientos.

La señora nos contó que la hermana de Gala tenía celos de que le pusiera más atención a ella por ser actriz, la apoyó a hacer castings y se dio cuenta que lo que hacía Gala no era fácil. Sin embargo, la hermana se embarazó y dejó de vivir con ellas.

La señora nos contó que Gala la corrió como su manager y de su vida

¿Qué dijo Gala Montes sobre las declaraciones de su mamá?

La actriz de ‘Vivir de amor’ hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales en donde entre lágrimas habló acerca de su madre y la dinámica familiar.

Molesta, Gala Montes dijo que su mamá “tiene una distorsión de la realidad” y contó un episodio que vivieron en donde muy cansada llegó de trabajar en los foros de televisión a su casa en Xochimilco, pero la comida no estaba lista y comenzaron a discutir porque la mamá le dijo que había cereal.

“Yo con tr4storn0s alim3nticios, dile a una 4n0réx¡c4 que coma cereal”, comentó. En ese momento, la actriz acepta que dejó que sus “emociones la gobernaran” y le aventó el plato de cereal y en respuesta, la señora “se levantó” y le dio “un puñ3t4z0 en la cara a mis 23 años. Tengo fotos de los moretones y le decía ‘no me p3gu3s porque te voy a p3g4r’”.

Según Gala, habían tenido pleitos porque la señora no le quería dar el dinero que ganaba “obviamente uno se enoja y dice cosas cuando se enoja y hace cosas cuando se enoja, pero yo estaba tan desesperada porque ella tenía mi dinero, ella tenía todo y ella decía que no me lo iba a dar”.

La actriz continuó diciendo que su mamá se dedicaba a pintar y dijo que su mamá actuaba así con ella porque le “gustaba tu p¡nch3 comodidad” y le mandó un tremendo mensaje a lo largo del video: “se le (te) acabó la minita de oro... no eras mi mánager, vivías a mis costillas”.

Además, Gala indicó que su mamá la alejaba de su hermana y por eso no tenían una buena relación. Sin embargo ahora que ha tenido problemas con la señora, las dos se unieron, como nos contó la señora en nuestro martes de TVNotas.

En un viaje a Canadá, la actriz ya tenía pensado dejar de vivir con su mamá, pues en ese viaje, la señora le pedía que no gastara mucho. “Para eso uno trabaja, estaba sometida ante mi mamá, desde ahí algo se rompió”, comentó.

En medio de estas situaciones, Gala toma terapias psicológicas e indicó que también está en el psiquiatra para tratar problemas como depr3sión y ansi3dad. “Mi mamá piensa que la psicóloga es la que está en contra de ella y mi novio ni te topan, yo no quise seguir ahí, con alguien h0mofób¡ca, que me hiciera la ley del hielo, que me am3nazara, que me hiciera llevar mal con mi hermana. Soy bisexual y es otra cosa que le cuesta trabajo entender porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera, tiene dos hijas muy bisexuales por cierto las dos y nadie me va a detener”, indicó.

La mamá de Gala Montes sufrió cáncer / Instagram: @galamontes2

La gente que se conectó a su transmisión en vivo le comentó si con todo lo que estaba diciendo estaba teniendo un brote ps¡cótico, pero Gala se defendió diciendo: “Estoy haciendo catarsis porque llevo 8 meses sin decir nada. Me da pena contar estas cosas porque está feo, pero sé que también tienen familias disfuncionales. Soy una persona tratada, funcional, que tiene expertos detrás de ella. Sí voy a demandar a mi mamá. Seguramente va a subir videos y cosas y lo va a tergiversar y yo prefiero adelantarme”.

Gala indicó que no tuvo una figura paterna pero gracias a la terapia se reencontró con su padre, lo que según dice, a su mamá le dolió, aunque ella le dijo que no la reemplazaría con su papá nunca.

“En mi casa todo era g0lp3s, los problemas se resolvían así, muy triste. Vengo de una familia muy jodida, mi papá estuvo ausente de mi vida. Ese fue el ambiente en el que crecí”.

Finalmente, Gala le mandó un mensaje a su mamá: “Que se olvide de mi y que ojalá recapacite. No te perdono, me perdono a mi por estar con una persona narcisista como tú. Hoy es un día difícil para mi, mis dosis de ansiolíticos han subido por mi mamá. Sé que se vienen cosas buenas porque yo he hecho las cosas bien”, concluyó.