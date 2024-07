Crisis en ‘Ventaneando': Daniel Bisogno defiende a Pati Chapoy ante las dos nuevas demandas que enfrenta

En febrero pasado te dimos a conocer que el exasistente de Pati Chapoy, el periodista Ernesto Hernández, la había demandado a ella junto a Rosario Murrieta e Iyari González, jefa de información y productora de Ventaneando, tras haber sido corrido del programa.

Pati Chapoy, Rosario Murrieta e Iyari González / Autor desconocido

La semana pasada se supo que Pati tiene dos nuevas demandas de despido injustificado. Ahora de Guillermo Anzaldo y Gabriela Pérez, quienes ocupaban los cargos de gerente de producción y productora del piso del programa de espectáculos.

Hasta el momento, el equipo de esta emisión se había mantenido en silencio de esta situación, pero en exclusiva para TVNotas, uno de sus conductores principales, Daniel Bisogno, rompió el silencio sobre estas demandas.

Gabriela Pérez, Guillermo Anzaldo y Pati Chapoy / Autor desconocido

Daniel Bisogno no se quedó callado y, con gran lealtad, esto dijo al respecto

“Lo que te puedo decir es que no se puede ser malagradecido en la vida. Eso es algo con lo que yo no puedo. Soy una persona sumamente agradecida. Pati Chapoy es lo máximo como jefa, persona y amiga. De repente, sale (Ernesto) de trabajar ahí porque descubrieron algo extraño en los movimientos financieros. Por eso se fue Ernesto. Echarle la culpa a Pati o meterla en esto se me hace totalmente injusto. Ella le dio toda su confianza. Es muy malagradecido, desde mi punto de vista”.

“Todos trabajaron ahí mucho tiempo, comiendo de esa producción. Y yo los vi felices todo el tiempo. Cuando la empresa descubre este movimiento, Pati no tiene nada que ver. Habían cobrado dinero que no podían cobrar y eso es un fraude. Yo no me meto mucho en eso. Sí me meto a defender a Pati, porque ella no tiene culpa de nada. Lo único que hizo siempre fue darles la confianza.

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

Le preguntamos si metería también las manos al fuego por Rosario Murrieta e Iyari González y señaló: “Yo meto las manos por Pati Chapoy. En el caso de las demás, llevo muchos años trabajando con ellas y estoy muy agradecido. Pero no sé cómo está la situación. Por Pati sí sé y con ella es totalmente injusto”, finalizó.

