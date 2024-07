Laura Rivas de Extranormal habría recibido advertencia de un trabajo en su contra previo a su fallecimiento

El programa ‘Extranormal’ de TV Azteca donde había exploraciones y presentaciones de eventos paranormales, llegó a su fin luego de 17 años al aire en mayo de este año y este 3 de julio, se dio a conocer el fallecimiento de una exintegrante del programa, Laura Rivas, quien era vidente y con su talento ayudaba a resolver los casos.

La repentina muerte de la médium que colaboró por muchos años en la emisión llamó la atención porque además no se especificaron las causas de su fallecimiento; lo único que se supo es que fue hospitalizada y solicitaron donadores de sangre en Guadalajara.

Laura Rivas era querida por la audiencia de ‘Extranormal’ siendo una de las favoritas. Incluso en una ocasión se arriesgó tanto que un espíritu la poseyó y el momento sigue siendo recordado por los televidentes.

Por si no lo viste: Fallece Laura Rivas, famosa vidente del programa Extranormal

Laura Rivas fue poseída en un panteón / YouTube

¿De qué murió Laura Rivas de Extranormal?

Al tratar de buscar respuestas a la muerte de la popular psíquica del programa, salió a la luz que supuestamente Laura habría recibido una advertencia sobre un “trabajo” en su contra previo a su muerte.

En redes sociales recordaron cuando ‘el Ermitaño’ le dijo en una investigación de ‘Extranormal’ entre 2020 y 2022, que su vida corría peligro.

‘El Ermitaño’ es un hombre que supuestamente quedó ciego por brujería y vive en San Luis Potosí, por lo que Laura y el equipo de ‘Extranormal’ fueron a su búsqueda, pero no ella no pudo llegar porque según dijo la psíquica, unas brujas se lo impidieron, mientras que el resto del equipo sí pudo llegar hasta él.

Checa: Fallece actor a los 30 años, los médicos no encuentran explicación

Laura ganó fama en Extranormal y asombró con su pérdida de peso durante los años / Instagram

El hombre que quedó ciego dice que ese lugar es donde hay magia negra y muchos espíritus le piden ayuda para salir del río de la muerte, mismo que se encuentra en esa ubicación. Luego de la explicación le reprochó a los miembros del equipo haber dejado a Laura sola en el río porque corría peligro: “Corre peligro esta mujer allá, corre peligro que la tumben ahí, no la hubieran dejado”, decía.

Luego de la investigación, Laura confesó que ya no era la misma persona de antes: “Yo no sabía que el tumbarme era por tanto tiempo, las consecuencias en mi salud, en mi persona, en mi trabajo han cambiado totalmente mi esencia, hay un antes y un después de la investigación de ‘El ermitaño’”.

Según Laura, las brujas la habían puesto al borde de la muerte en varias ocasiones: “Ellas (las brujas) siguen atacándome, ellas siguen lastimándome, ellas siguen causándome problemas muy graves, al punto de estar al borde de la muerte, voy a pedirle a mis productores que me permitan volver, porque yo siento que mi alma se quedó ahí, yo siento que no soy la misma desde que hice ‘el Ermitaño’ y que para poder regresar a ser Laura Rivas, tengo que regresar por mí a ese lugar”, confesó.

Puedes ver: Actor de ‘El Señor de los cielos’ sufre accidente; compañeros actores piden ayuda

Es así que Laura junto al equipo de ‘Extranormal’ regresaron a la Cañada del lobo en San Luis Potosí y lograr que recuperara su alma por medio de un ritual. “Ellas no tuvieron piedad de mí, estuve en cama, estuve en coma, me desterraron, no estuve en mi país ni en mi casa, me quedé sin mi consultorio, sin mi hijo, sin el amor, sin la vida, tenía que regresar por mi alma, por mi espíritu”, decía Laura al estar de nuevo en el lugar.

Para finalizar, la vidente clavó un puñal en la periferia de un árbol para “anclar” al ente maligno y fue sometida a una ceremonia de limpieza. Además, ‘el Ermitaño’ le hizo una “sanación” y con esto, sí logró “soltar todos los miedos, todo lo que traía, enfermedades”, pero debía seguir cuidándose: “Hay que estar atentos, hacer oración y encomendarse a Dios”.

Hasta el momento la hermana de Laura, quien fue la encargada de dar el anuncio del fallecimiento, no ha dado más detalles sobre la muerte de la famosa vidente y si podría tener algo que ver con lo que sucedió aquel día.