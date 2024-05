¿Por egos? Revelan por qué sacaron del aire a querido programa de TV Azteca

El fin de semana causó mucha tristeza entre los televidentes, enterarse que el programa ‘Extranormal’ había sido cancelado. Su conductor principal, Octavio Elizondo fue el encargado de decirle a la audiencia que no habría más capítulos y que luego de 17 años, habían decidido sacarlos del aire.

El conductor agradeció la preferencia del público y dijo que había sido una decisión de la televisora que no siguieran con el programa.

Esto entristeció a los televidentes que por tantos años siguieron sus investigaciones paranormales y se comenzaron a preguntar el porqué de la decisión.

¿Por qué cancelaron ‘Extranormal’? Integrantes lo revelan

Así como Octavio Elizondo, otros integrantes de la producción del programa que en su última época era transmitido por a+ comenzaron a despedirse y a dar detalles del porqué los sacaron del aire.

Según Luisa Cárdenas, quien fungía como vidente en el programa desde sus primeras temporadas y que regresó en la última etapa con otra producción, fueron las envidias de otros programas de la televisora lo que desencadenó en su final.

Dijo que había personas que no estaban de acuerdo con el proyecto y sus opiniones terminaron ganando: “Desgraciadamente las políticas de la empresa decidieron que ya no era un proyecto adecuado… en las televisoras se mueven muchos frentes y había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra y finalmente terminó en ganar la gente que estaba en contra”.

Luisa menciona que otros productores no podían entender cómo un programa de menos presupuesto que otros, tenía mejor rating que el de ellos: “Daba grandes resultados y eso a los demás, no sé si productores, a la gente de los demás programas no les gustaba”.

"¿Cómo iba a ser posible que un proyecto que costaba el 10% a comparación de otros, generaba el doble o triple de rating que uno que costaba mucho más? Siempre llamó mucho la atención el hecho de que el proyecto se gestara dentro de la local de la ciudad de Guadalajara, pasamos por distintos productores”, continuó.

Por último, mencionó que lo más injusto de todo fue que no tuvieron la oportunidad de despedirse de su público ante las pantallas de televisión y tuvieron que dar el anuncio en redes sociales sin ningún programa especial.

“Para mí es sumamente triste, porque merecíamos de menos la oportunidad de despedirnos y darles las gracias como se merecían, desgraciadamente no fue así, todo fue a quemarropa… No tuvo nada qué ver con nadie la intempestiva salida del aire”, concluyó.

