Paola Durante ¡no callará más! Estrena canal de youtube para dar réplica a lo que se ha dicho sobre ella

Este domingo a las nueve de la noche, Paola Durante ofreció una “probadita” de lo que será su canal de youtube @quienes_paola donde defenderá su verdad. Cada miércoles a las 9 de la noche, lanzará un capítulo.

Paola Durante / Captura de pantalla

A raíz del estreno de la serie ¿Quién lo mató? en Amazon Prime, que aborda la historia sobre el asesinato de Paco Stanley, a través de seis capítulos, de los cuales ya se estrenaron dos, Paola pone un alto y dijo en el avance que hizo este domingo sobre su canal:

Serie sobre Paco Stanley / YouTube: Prime Video

“Por esto canal voy a decir lo que debí haber dicho hace 25 años. Esta vez no me voy a quedar callada. Haré comentarios reales, no actuados. Desmentiré lo que deba. Confirmaré lo que sepa”.

Serie de Paco Stanley póster promocional / Facebook: Prime Video

Y señaló:

“Vi escenas muy actuadas y palabras que yo nunca dije. Mi postura durante 25 años ha sido la de soportar, pero hasta cuándo se cansa una de soportar. Como experta en soportar traiciones, divorcios, odios y corajes ahora tengo la certeza de conocer la respuesta: una soporta hasta que se libera de sus prisiones y me refiero también, a las conductuales, esas que no te dejan avanzar aun teniendo la posibilidad de elegir el camino. Durante años he querido alejarme de los reflectores y no es la primera vez que lo digo, he sentido más miedo que seguridad teniéndolos conmigo. Esta vez yo vengo a buscarlos, mínimo si van a hablar de mi vida, tengo derecho de réplica a la gente que si le interesa mi opinión”.

¿Dónde se puede ver la versión de Paola Durante sobre la muerte de Paco Stanley?

Paola Durante estrenó su canal de YouTube donde hablará de su versión sobre este asunto.

El capítulo 1 se titula: La verdad DURANTE el silencio.

