Mario Bezares rompe el silencio y enfrenta a Jorge Gil tras nuevas declaraciones sobre la muerte Paco Stanley

Mario Bezares volvió a ser cuestionado por un tema que lo ha perseguido por más de dos décadas. Durante la inauguración del nuevo restaurante de Karla Díaz en la Ciudad de México, el conductor y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos México reaccionó ante las declaraciones que hizo Jorge Gil, quien lo habría vinculado con el asesinato de Paco Stanley, ocurrido en 1999.

La reaparición del periodista causo revuelo, porque hizo crudas revelaciones del asesinato de Paco Stanley, asegurando que “se bañó de su sangre” y volvió a cuestionar por qué Mario Bezares no salió del baño durante la balacera. Además, expresó su inconformidad con la serie ¿Quién lo mató?, pues consideró que tergiversa la realidad, y pidió “dejar descansar” la memoria de Stanley.

¿Qué dijo Mario Bezares sobre las nuevas acusaciones de Jorge Gil?

Acompañado de su esposa, Mario Bezares respondió con molestia a los reporteros que lo abordaron respecto a las declaraciones recientes de Jorge Gil. Sin titubeos, se desmarcó del tema y aseguró no tener interés en revivir un episodio que ya fue resuelto en tribunales:

“Este señor reapareció, después de 26 años, papasito lindo, pues qué vergüenza… y qué vergüenza que se atreva a dar declaraciones que no vienen al caso. Eso ya está totalmente cerrado, eso ya está juzgado y acabado. No tengo idea de qué pretende este señor y no le voy a dar reflectores. Punto” Mario Bezares

¿Que dijo Brenda Bezares de las declaraciones de Jorge Gil del caso de Paco Stanley?

Brenda Bezares, quien ha acompañado a su esposo Mario en todo momento, antes, durante y después del ataque que acabó con la vida de Paco Stanley, también tomó la palabra y subrayó el desgaste que implicó esa situación en sus vidas:

“Ya está cerrado, ya la justicia decidió, las leyes ya decidieron. El tiempo nos dio la razón, y para nosotros, aparte de doloroso, es incómodo e innecesario después de tantos años. Ojalá nos puedan entender como familia”, Brenda Bezares

Brenda Bezares hablo sobre Jorge Gil / Captura de pantalla

¿Existe un conflicto real entre Mario Bezares y Paul Stanley tras estas declaraciones?

En medio de la polémica, surgió la duda sobre si esta nueva declaración de Jorge Gil podría afectar la relación entre Mario Bezares y Paul Stanley, hijo del fallecido conductor Paco Stanley. Bezares aclaró que no existe ningún conflicto con él. “Nada que ver, somos muy buenos amigos y compañeros, y la pasamos increíble”, comentó.

Cabe recordar que, durante la participación de Mario Bezares en La casa de los famosos México, Paul Stanley ingresó en una dinámica especial y le dijo frente a frente que, por su parte, el tema quedaba en el pasado. La reconciliación se reafirmó semanas más tarde, cuando Bezares fue anunciado como ganador del show y ambos se reencontraron en el matutino Hoy, sin mostrar signos de distanciamiento.

