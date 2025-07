“¡No soy Florinda Meza!”: Brenda Bezares explota contra las comparaciones y defiende su matrimonio con Mario

Brenda Bezares, esposa del conductor Mario Bezares, rompió el silencio luego de que internautas comenzaran a compararla con Florinda Meza, viuda de Chespirito. La también actriz y cantante reaccionó con sorpresa y molestia ante los señalamientos que han inundado las redes sociales, y dejó bien claro que no piensa quedarse callada ante el hate.

En una entrevista reciente, Brenda habló sin tapujos sobre lo que ha significado para ella lidiar con este tipo de comentarios malintencionados. “No entiendo por qué comparan historias que no tienen nada que ver. Para empezar, yo sigo casada con mi esposo desde hace muchos años. ¡Es otra historia completamente distinta!”, soltó, visiblemente molesta pero firme en su postura.

Brenda Bezares es sacada de alfombra roja por bailar / IG: @bbezares

¿Por qué comparan a Brenda Bezares con Florinda Meza?

Todo comenzó cuando usuarios en redes sociales señalaron que Brenda Bezares tiene una actitud “controladora” con su esposo Mario Bezares, algo que, según ellos, se parece a la forma en que Florinda Meza llevaba su relación con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Y aunque no hay pruebas de estas afirmaciones, los comentarios se viralizaron rápidamente.

Brenda, quien ha estado casada por años con “Mayito”, no dudó en poner un alto y aclarar los rumores: “La verdad no entendía lo que estaba pasando. Me empezaron a etiquetar, a mandar mensajes, y yo decía: ‘¿De qué me están hablando?’ No es justo que se nos compare con una historia que ni conocemos del todo”.

Florinda Meza / Redes sociales

¿Qué respondió Brenda Bezares del hate en redes sociales?

Como muchas figuras públicas, Brenda Bezares ha tenido que enfrentar las duras críticas del mundo digital, y aunque suele mantener una postura serena, esta vez sí reconoció que el hate le pegó. “Sí me afectó, claro que me afectó. No soy de piedra, soy un ser humano”, confesó.

A pesar de eso, se mostró empática con otras personas que también son víctimas de ataques en internet. “Lamento mucho por lo que le esté pasando a la gente que le toca el hate, porque no se lo deseo a nadie. Es bien duro leer cosas que ni al caso”.

Brenda y Mario / Captura

¿Cuál es la verdadera relación entre Brenda y Mario Bezares?

Lejos de lo que se dice en redes, Brenda Bezares asegura que su relación con Mario es fuerte, sólida y muy distinta a lo que el público se imagina. “Estoy casada desde hace muchos años. Hemos pasado por muchas cosas juntos, y seguimos aquí, firmes”, destacó con orgullo.

Además, evitó hablar mal de Florinda Meza, pero sí dejó claro que no comparte ni historia ni carácter con ella. “No la conozco a fondo. No podría opinar, pero repito: somos historias completamente diferentes. No se vale comparar solo por lo que alguien ve en un video de cinco segundos”, remató.

