Brenda Bezares rompe el silencio: ¿en qué se gastó el premio de La casa de los famosos México?

Luego de semanas de encierro, estrategias, lágrimas y risas, Mario Bezares se convirtió en el ganador indiscutible de la segunda temporada de La casa de los famosos México. Con su estilo relajado y sin dramas, se ganó el cariño del público y sorprendió a todos al levantar el trofeo. Pero lo que más llamó la atención fue su gesto de amor: cederle el millonario premio a su esposa, la actriz, modelo y ahora también cantante, Brenda Bezares.

En su momento, el gesto fue celebrado por muchos. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron críticas hacia Brenda, señalando que parecía querer robar cámara y protagonismo. A esto se sumaron las dudas sobre qué se hizo con el supuesto premio de 4 millones de pesos, lo que generó aún más especulaciones ahora que se avecina una nueva temporada del reality.

¿Qué pasó con el dinero que ganó Mario Bezares en “La casa de los famosos México 2024”?

Para sorpresa de muchos, Brenda Bezares decidió aclarar los rumores y contar su versión durante una charla reciente con el influencer Luisito Rey. La esposa del comediante habló sin rodeos y reveló que, contrario a lo que muchos creen, no se trató de una cifra tan escandalosa ni mucho menos derrochada.

“Eso lo tenemos en un ahorro para nuestra vejez y no me lo he gastado. Ahí está”, afirmó Brenda, dejando claro que el dinero no fue destinado a lujos o caprichos, sino a asegurar el futuro de ambos.

Finalmente, aprovechó para desmontar uno de los mitos más repetidos en redes: el premio de cuatro millones de pesos. Brenda explicó que esa cifra corresponde al monto bruto, y que luego de restar impuestos y deducciones legales, la cantidad final que se recibe es mucho más baja.

“Después de todos los impuestos, realmente no te queda gran cosa. Entonces no se preocupen porque no fue tanto dinero”, añadió con sinceridad.

Así lo dijo Brenda Bezares:

¿Cuándo y dónde ver La casa de los famosos México 2025?

La tercera temporada de La casa de los famosos México se estrena el domingo 27 de julio de 2025 a las 8:30 p.m. (hora del centro de México). Esta edición promete más drama, estrategias y momentos virales, con la conducción de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Marie Claire. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te dejo los canales donde podrás seguir el reality:

Canal Las estrellas (galas dominicales)

(galas dominicales) Canal 5 (galas de lunes a viernes)

(galas de lunes a viernes) Plataforma ViX (transmisión 24/7 en streaming)