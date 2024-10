Mario Bezares le dio el premio de ‘LCDLFMX’ a su esposa por sentir “inferioridad masculina”, según el Temach

Tras 10 semanas de aislamiento, Mario Bezares resultó ser el ganador de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, consiguiendo así los cuatro millones de pesos del premio final.

A su salida del show, el expresentador de ‘Acábatelo’ se arrodilló frente a su esposa, Brenda Bezares, y le dio el maletín con el efectivo, señalando que era un regalo por su aniversario.

Si bien este acto emocionó a los fans, Luis Castilleja, más conocido en internet como ‘el Temach’, reprobó esta acción y afirmó que Mario se siente “inferior” a su pareja, siendo esa la razón por la que le dio su premio.

El Temach afirma que Mario Bezares siente “inferioridad masculina”

En un video para TikTok, el influencer comenzó criticando a Brenda por declarar que, en su momento, un rey le propuso matrimonio, señalando que solo dijo esto para “llamar la atención”.

“¿Vieron a la esposa de Mario Bezares diciendo que se iba a casar con un rey y que la andaban persiguiendo los reyes? Es este p… que tienen las mamás de yo, iba a tener un novio millonario y preferí a tu papá, pero a un nivel escalado y violento”, señaló.

Asimismo, aseguró que Mario se siente “inferior” a Brenda y probablemente hasta en “deuda” con ella, por lo que trató de “compensarla” al darle los cuatro millones de pesos.

“Mario Bezares le regaló su premio a su esposa, siente que está compensando, se siente en deuda y en cuanto le caen dos pesitos (se los da a ella), porque, pues seamos honestos, Mario Bezares no ha trabajado en 20 años. Ha de vivir de regalías y no ha de vivir tan bien” El Temach

Brenda Bezares estuvo “resentida” con Mario, según el Temach

El creador de contenido sostiene que Brenda tenía “ciertas expectativas” al casarse con el también cómico. Sin embargo, al ver que no se cumplían, tuvo un cierto “resentimiento” hacia él.

Este sentimiento negativo habría cambiado después de la gran popularidad que Mario ganó durante su estancia y triunfo en ‘LCDLFMX’.

“La morra le ha de decir: ‘No mam**, yo me casé con un famoso, no con un pe…. Son adictas a la atención y cuando se casan con un famoso, pero resulta que el famoso ya no es tan famoso y los famosos de ahora no la pelan porque ya tiene más de 45, pues se resiente y no se resienten con el sistema, sino con su marido famoso”, expresó.

Hasta el momento, Brenda y Mario Bezares no se han pronunciado ante los comentarios MUY CUESTIONABLES del influencer. Sin embargo, en su momento dijeron que no les interesaba las críticas en su contra, pues ellos son muy felices.

¿Por qué Temach es un personaje polémico en redes sociales?

Luis Castillejas, más conocido como ‘el Temach’, es un influencer que ha causado polémica debido al contenido que sube en redes sociales.

En sus videos, el creador de contenido motiva a sus seguidores a ser “machos alfas” y “no dejar que las mujeres los dominen”.

Por supuesto, la mayoría de los internautas consideran que sus declaraciones son “misóginas”, por lo que sus consejos son objeto de burla.

