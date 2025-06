Brenda Bezares le hace el ‘fuchi’ a Crista, mamá de Gala Montes en la marcha LGBTQ+

El pasado 14 de junio se llevó a cabo la tercera marcha del orgullo LGBTQ+ en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde las celebridades se reunieron para apoyar a la comunidad. En TVNotas estuvimos ahí y esto fue lo que vimos entre alguas de las famosas que participaron.

Brenda Bezares le hace el ‘feo’ a mamá de Gala Montes

Una persona que estuvo en el carro alegórico nos contactó para contarnos los supuestos desplantes que le hizo Brenda Bezares a Crista, la mamá de la actriz Gala Montes.

“¡El chismecito que les traigo está buenísimo! Hace unos días se llevó a cabo la tercera marcha del orgullo. La cita fue en metro Normal. Se supone que ese momento tenía que ser de unión y solidaridad, pero no todos llegaron con el mismo objetivo”.

“Resulta que Brenda hizo de las suyas. Ella y su esposo (Mario Bezares) fueron los primeros en llegar. Se tomaron fotos con el público, atendieron a la prensa y subieron al carro alegórico a decir unas palabras de apoyo a la comunidad. Todo parecía estar de la mejor manera, hasta que llegó la señora Crista Montes”.

“Brenda puso una cara de ‘mírame y no me toques’. Percibí su incomodidad a centímetros de distancia. Era inevitable sentir esa tensión. Llegué a pensar que Brenda iba a abandonar la misión, porque escuché cuando dijo: ‘No la quiero a mi lado’. De inmediato me di cuenta de que se trataba de Crista. Intentaron juntarlas varias veces y Brenda se resistió”.

“Incluso cuando comenzamos a marchar, Brenda no quiso caminar con ella por lo mismo. Quería evitar tener cerca a la mamá de Gala. Evidentemente, a Mario no le quedó de otra más que apoyar la decisión de su mujer. Aunque también es importante mencionar que el servicio del carro alegórico era opcional para los famosos. No necesariamente tenían que caminar”.

Los desplantes de Brenda Bezares a Crista Montes continuaron durante el desfile del pride LGBTQ+

“Las actitudes de Brenda no pararon. Al momento de llegar al parque, donde terminaba la marcha, ella prefirió estar separada de los demás. No se quiso acercar al área en la que estaban los otros famosos, incluida Crista. No la volteaba ni a ver”.

“Crista nunca fue grosera con nadie y les habló a todos por igual. Se mostró muy accesible con la gente, en general. Hasta se dejó tomar fotos por la prensa, junto a Anna (Porter). La señora andaba en su rollo y disfrutando”.

“Lamentablemente, Brenda no reaccionó de la misma forma. No sé si lo hizo como para solidarizarse con Gala, pero se vio muy mal. Invitaron a todos los famosos al centro del parque a la coronación. Ni así Brenda se quiso acercar. Hizo su desplante. Se fue a la orilla para no codearse con ella. No la peló. Actuó como si no existiera”.

“Fue una grosería. ¿Qué le costaba convivir con Crista? Era un momento de amor. Al parecer, Brenda no lo entendió así. No tenía por qué adjudicarse un problema que no le correspondía”, finalizó.

¿Qué dijo Crista Montes de la actitud de Brenda Bezares durante el desfile del pride LGBTQ+?

Le preguntamos a Crista Montes para corroborar la información que nos llegó. Esto nos dijo:

“Me siento muy contenta por haberme escogido como reina (de la comunidad bisexual). Sentí emoción cuando me coronaron. Definitivamente fue un momento muy lindo. Vine a ser empática y a decirles a todos que no soy homofóbica”.

“No sé por qué no quiso estar junto a mí (Brenda). Discúlpame que te opaque con mi luz, pero ¿qué quiere que haga?. Ni si quiera me fijé en eso”.

“Independientemente de que ella apoye a mi hija o no, no tendría por qué tomar partido. He visto a Mario y ha sido muy educado al responder que él no se meterá en esos temas. Me parece correcto”.

“De hecho, mi intención era saludarlo. Sé que estuvo en La casa de los famosos con mi hija. No me voy a hacer tonta. Sé perfectamente quién es y él sabe quién soy yo, pero si la señora (Brenda) dijo eso, algo le ha de molestar. Desconozco el motivo”.

“Son personas mayores, ¿no? Tenemos educación y estoy segura de que sí fue cierto. Alguien me lo dijo y se me hizo una grosería. No me gustaría contactarla”, concluyó.

