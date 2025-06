Mamá de Gala Montes le responde a su hija tras criticar su nombramiento como reina de la comunidad LGBTQ+

Otro capítulo se cierne en la guerra de declaraciones entre Gala Montes y su madre, Crista Montes. Luego de que la actriz mostrara su desacuerdo por el nombramiento de Crista como reina del orgullo LGBTQ+ para encabezar la próxima marcha en la alcaldía Miguel Hidalgo de la CDMX, la señora manda una contundente respuesta.

¿Por qué Gala Montes no está de acuerdo en que su madre sea la reina de la comunidad LGBTQ+?

En su momento, Gala Montes declaró que el nombramiento de su mamá como reina de la comunidad LGBTQ+ no era lo correcto, ya que, según ella, Crista Montes es “homofóbica”.

La actriz asegura que, en el pasado, Crista la rechazó a ella y a su hermana Beba cuando le hablaron sobre su orientación.

“Sería raro coronar a una persona que es homofóbica. Es como de esas personas, digo, con todo el respeto, que dicen: ‘Ay sí yo acepto a los gays, hasta tengo amigos gays’. Para mí sí fue muy triste. Nunca pude acercarme a ella y decirle: ‘Mamá, a mí me gustan las mujeres también”, expresó en un encuentro con la prensa.

Asimismo, afirmó que, desde que se distanció de ella, se encuentra mucho mejor y pudo sentirse libre de ser quién era: “Yo empecé a vivir mi vida al máximo cuando empecé a aceptar mi sexualidad. Ya son otros tiempos y no tenemos que tenerle miedo a la sociedad ni a nuestros padres”, agregó.

¿Qué dijo Crista Montes sobre las acusaciones de su hija, Gala?

A través de Instagram, Crista Montes compartió un video que recopila las declaraciones que ha hecho acerca de la orientación de sus hijas. Junto al clip, escribió el siguiente mensaje:

Crista Montes “Lo dicen ellas. Yo no soy homofóbica”

Con sus palabras, no solo desmiente lo dicho por Gala Montes, también deja claro que los problemas con sus hijas son por otros asuntos no relacionados con su orientación.

Esta no es la primera vez que Crista afirma no haber rechazado a sus hijas por su sexualidad. En su momento, la señora aseguró que su distanciamiento con Gala y Beba son por las declaraciones que ella han hecho en su contra.

“Yo no tengo ningún problema con que sea (bisexual). Yo me enteré el día que lo declaró. Yo no lo sabía. Nunca me di cuenta. Dice que soy homofóbica. No lo soy. Mi otra hija también es bisexual. Yo las voy a querer como son. Yo no sabía. He sido una madre presente para las dos. No sabía”, puntualizó.

¿Por qué Gala Montes y su madre, Crista Montes, están distanciadas?

Todo comenzó en 2024. Crista Montes aseguró a TVNotas que su hija Gala la había despedido como mánager y la dejó a su suerte por influencia de terceras personas. Ante esto, la actriz aseguró que su madre la violentaba de forma física y psicológica, además de que quería “vivir de sus costillas”.

En respuesta, Crista sostuvo que tanto Gala como su otra hija, Beba, eran quienes la agredían. Incluso dijo tener pruebas de ello. Si bien en su momento la señora se mostró dispuesta a reconciliarse con sus hijas, todo cambió luego de que le concediera una entrevista a Adrián Marcelo, quien ha despotricado contra Gala en múltiples ocasiones.

El influencer le habría pagado una gran suma de dinero para que apareciera en su canal de YouTube. Se dice que fue cerca de un millón de pesos.

