Gala Montes afirma estar “aliviada” tras exponer que su mamá quería quedarse con todo su dinero

En este martes de TVNotas, Crista Montes, quien en el pasado tuvo cáncer, nos contó que su hija Gala Montes la despidió como mánager y la dejó a su suerte por “resentimientos” y ciertos “problemas psicológicos”.

En respuesta, la protagonista de ‘Vivir de amor’ aseguró que su madre era una persona “narcisista” que buscaba controlarla a ella y su dinero. Incluso, relató que tuvieron varios encontronazos delicados.

Crista no dudó en defender de estas acusaciones y señaló que solo pide lo que le corresponde por haber trabajado a su lado por 18 años.

Según la señora, Gala solo le quiere dar techo y comida, cuando el dinero que le correspondería sería mucho mayor. Además, dijo que tiene pruebas de que tanto ella como su hermana la agredieron físicamente, por lo que retó a Gala a llevar el caso a instancias legales.

Poco después de publicar una serie de videos, Crista publicó en sus historias este mensaje irónico:

Gala Montes agradece el apoyo del público y dice estar “aliviada”

Hace unos momentos, Gala Montes usó su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos ante la polémica con su madre.

Sin mencionar nombres, la actriz dijo sentirse sumamente “aliviada” de que el público le ponga un “alto a su mamá”. Si bien lamentó que esta situación “escalara hasta este punto”, dejó entrever que no está dispuesta a quedarse callada.

“¿Cómo estoy? Aliviada, sin un peso en mis hombros. Alegre de que alguien por fin me ayude y le ponga un alto y esos son todos ustedes, todo México, para su desgracia. Es triste que las cosas escalaran hasta este punto, pero, por como la escaneo, no había de otra. Esta es mi opinión, igual puede estar equivocada”. Gala Montes

Si bien toda esta polémica ha creado una gran controversia en redes sociales, la gran mayoría de los internautas señalaron que ambas tienen una “relación tóxica” y esperan que pronto puedan solucionar sus problemas.

¿De qué acusa Gala Montes a su mamá?

El pasado 9 de junio, la también cantante hizo una transmisión en vivo para redes sociales en la que, entre lágrimas, sostuvo que su mamá “tiene una distorsión de la realidad”.

Según Gala, los pleitos con su madre eran constantes, principalmente por el tema del dinero: “Obviamente uno se enoja y dice cosas cuando se enoja y hace cosas cuando se enoja, pero yo estaba tan desesperada porque ella tenía mi dinero, ella tenía todo y ella decía que no me lo iba a dar”, dijo.

Y añadió: “En mi casa todo era g0lp3s, los problemas se resolvían así, muy triste. Vengo de una familia muy jodida, mi papá estuvo ausente de mi vida. Ese fue el ambiente en el que crecí”.

Para finalizar, admitió que, debido a todos los problemas psicológicos que le ocasionaron los problemas con su mamá, actualmente va con un psicólogo y un psiquiatra: “Que se olvide de mí y que ojalá recapacite. No te perdono, me perdono a mí por estar con una persona narcisista como tú. Hoy es un día difícil para mí. Mis dosis de ans¡olít¡c0s han subido por mi mamá. Sé que se vienen cosas buenas porque yo he hecho las cosas bien”, concluyó.

