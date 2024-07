¿Ángela Aguilar maltrata a su hermana Aneliz? VIDEO donde la “exhibe” causa polémica en redes

Ángela Aguilar continua en medio de la controversia, pero esta vez no por su relación de pareja con Christian Nodal, sino por cómo trató a su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

Aunque ambas han mostrado que sostienen una gran relación de hermanas, incluso, hace unos días, Aneliz presumió en sus redes que acudió al gimnasio con la cantante, en esta ocasión, se viralizó un video de Ángela y su hermana del pasado en el que ella la exhibe.

¿Ángela Aguilar trata mal a Aneliz, su hermana?

En medio del escándalo entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, usuarios en redes sociales no han dejado de buscar diversos detalles de la vida de famosa para apuntar que no es “la niña buena” que todos pensaban. Ahora, salió a la luz un video del pasado en el que expone a su hermana por tener el pantalón sucio.

A través de Tiktok, se volvió viral un clip en el que se puede ver a Aguilar en medio de un encuentro con la prensa. En este se escucha que Ángela asegura que su hermana “no canta”, aunque “lo hace bonito” no tiene interés en dedicarse a la música.

“Aneliz no canta, bueno, canta bonito, pero no le gusta cantar. Así que, ella no va a estar haciendo eso”.

Ángela Aguilar

Sin embargo, lo que llamó la atención del audiovisual fue el tono en el que hizo las declaraciones, cibernautas lo calificaron de “envidioso”. Eso no es todo, en la segunda parte se ve a las dos hermanas molestándose mientras van a bordo de una camioneta.

Con humor, Ángela se molesta con Aneliz por portar unos “pantalones sucios” los cuales le prestó minutos antes. Cibernautas señalaron que la intérprete de ‘Dime cómo quieres’ ni siquiera deja hablar a su hermana cuando intenta dar una explicación de por qué están sucios sus pantalones.

“Aneliz, ¿por qué te pones pantalones sucios para grabar? No lo puedo creer, esos pantalones sucios y te van a hacer muchas notas porque esos pantalones están supersucios”, dice Ángela Aguilar.

A lo que Aneliz responde: “Yo creo que Ángela me odia...”.

Así fue el momento:

Usuarios reaccionan al trato de Ángela Aguilar a su hermana Aneliz

Como era natural, usuarios en redes sociales externaron su contundente postura con respecto a las maneras de llevarse de Ángela Aguilar con su hermana. Muchos consideraron que la cantante es el claro ejemplo de ser el “hater” de su hermana.

“Dios mío, ese tono de voz”, “Qué voz tan antipática, engreída”, “Aneliz aparte de no cantar no quita maridos, se te olvidó decirlo”, “Ángela es envidiosa, arrogante y soberbia”, “Ni la hermana se salva de esa mujer”, “Ella esa amiga buenas vibras, envidiosa y mala” , “Una super red flag”, “Ni su hermana se salva”, “Qué bueno que Aneliz no es fan de las relaciones”, “Es su hermana o su hater”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Ángela Aguilar no se ha pronunciado respecto a los señalamientos de tratar mal a su hermana Aneliz.