Pepe Aguilar hace importante anuncio sobre su familia tras polémica entrevista de Christian Nodal, su yerno

Tras la polémica entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, Pepe Aguilar sorprendió al público con el inesperado anuncio que hizo respectivamente sobre la dinastía Aguilar.

Luego de que Pepe Aguilar se presentó con Leonardo y Ángela Aguilar, sus hijos, en el Hollywood Bowl, reveló a N+ la contundente decisión que tomó sobre la historia de su familia. ¿Qué dijo?

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué decisión tomó Pepe Aguilar sobre su familia tras entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Pepe Aguilar informó a sus seguidores que desea contar la historia de la dinastía Aguilar en una bioserie. El intérprete reveló a N+ que le gustaría que esta producción aborde la historia de tres generaciones, incluyendo a sus padres, Flor Silvestre y Antonio Aguilar, quienes dejaron un legado imborrable en la música ranchera y regional mexicana.

“Estamos en eso, yo creo que todo se da en su momento. Quiero retomar la serie de mis papás, un proyecto que no he hecho por falta de tiempo y quiero hacer esa serie que abarcaría tres generaciones”, comentó en la plática con N+.

La familia Aguilar / IG: @pepeaguilar_oficial

¿Qué actor le gustaría a Pepe Aguilar para interpretarlo en su bioserie?

Además, Pepe Aguilar mencionó en entrevista a N+ que le gustaría que el actor que lo interprete sea alguien que se parezca mucho a él y bromeó con una opción sorprendente:

“Quiero uno que se parezca mucho a mí; alguien que se parezca mucho a mí podría ser Jason Momoa”, dijo entre risas.

Cabe destacar que, aunque Pepe Aguilar no dio más detalles del proyecto, Martha Figueroa aseguró que ya hay personas interesadas en contar la historia de la dinastía Aguilar:

“Pepe tiene una carrera buena como cantante y claro que podría salir una historia buena... Está en pláticas con productoras mexicanas, no productores de Hollywood. Están hablando con él; él vive en Calabasas, California, donde hay gente muy importante de Hollywood… Pepe está pidiendo a Jason Momoa, ya veremos en qué termina”, comentó Martha Figueroa en su canal de YouTube, ‘Así se hacen los chismes’.

Mira: Pepe Aguilar, tras polémica entrevista de Christian Nodal, reaparece y dice: “El mejor momento”

Pepe Aguilar revela que le gustaría a Jason Momoa para interpretarlo en su bioserie. / Instagram: @prideofgypsies

¿Quiénes son los integrantes de la Dinastía Aguilar?

La bioserie abordaría la historia de las tres generaciones de la familia Aguilar, incluyendo a Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Pepe Aguilar, y la tercera generación, representada por sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

Dicha dinastía comenzó con Antonio Aguilar, considerado una leyenda de la música ranchera y del cine mexicano, y su esposa Flor Silvestre, una de las voces más icónicas de la música tradicional. Su relación generó polémica, debido a que la cantante y actriz se acaba de separar del conductor Paco Malgesto, cuando se enamoró perdidamente del hombre con el que compartió sets, escenario y una familia.

Su hijos, Antonio Aguilar y Pepe Aguilar. Ambos dedicados a la música, pero Pepe es quien ha logrado destacar en la industria de la música con rancheras con pop y baladas, y ha ganado múltiples premios internacionales

La tercera generación, Ángela y Leonardo Aguilar, hijos de Pepe Aguilar, han seguido sus pasos. Su hijo Emiliano Aguilar ha decidió explorar en el rap, mientras que su sobrina Majo Aguilar también se ha ganado un lugar en la industria de la música.

Mira: ¿Emiliano Aguilar se burla de Ángela Aguilar, esposa de Nodal? Así reacciona a las críticas tras entrevista

Christian Nodal pasa año nuevo con la familia de Ángela Aguilar 2025 / @angela_aguilar_

¿La serie de la Dinastía Aguilar hablará de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

La producción también incluiría a la tercera generación, a la que pertenece Ángela Aguilar. Sin embargo, se desconoce qué aspectos específicos de su vida serán retratados.

Al respecto, Martha Figueroa bromeó sobre que el romance de Ángela Aguilar con Christian Nodal, podrían dar para otra serie:

“Tendría que ser una serie aparte. El caso de Belinda, Cazzu, Ángela y Nodal merece un spin-off aparte”, concluyó.

Mira:Pepe Aguilar: Esta fue la supuesta reacción del cantante a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal en Roma