¿Nodal y Ángela planean bebés mientras Pepe Aguilar enfrenta demandas en 2026? El Psíquico de las estrellas lo predice

El 2026 arrancó con energías intensas y movimientos inesperados en el mundo del espectáculo, y quien ya encendió las alertas es Saúl Maxwell, conocido como El psíquico de las estrellas. A través de su ya famosa copa de agua y las cartas de los arcángeles, el vidente lanzó predicciones que no pasaron desapercibidas, pues involucran bodas religiosas espectaculares, nacimientos, problemas legales, traiciones y temas de salud entre algunas de las figuras más conocidas del medio artístico. Las revelaciones sorprendieron por lo directas y contundentes, especialmente cuando habló de Ángela Aguilar, Christian Nodal y Pepe Aguilar, dejando claro que este año traerá decisiones que marcarán un antes y un después en sus vidas.

Mira: Ángela Aguilar es ignorada por fans en Zacatecas mientras Christian Nodal acapara fotos y autógrafos VIDEO

Mira: ¿Christian Nodal pagó los juguetes que repartieron los Aguilar en Zacatecas? Hacen fuerte revelación

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casan por la iglesia y esperan hijos este 2026, según Saúl Maxwell?

Una de las predicciones que más ruido hizo fue la relacionada con Ángela Aguilar y Christian Nodal, quienes, de acuerdo con Saúl Maxwell, vivirán uno de los años más importantes de su relación. El vidente aseguró que sí habrá boda religiosa, y no cualquier ceremonia, sino un evento que dará mucho de qué hablar.

“Se casan. La boda religiosa va a ser algo espectacular. Están que sí y que no, pero van a tener una boda despampanante” Saúl Maxwell

Según la lectura espiritual, aunque la pareja ha tenido dudas y altibajos, el vínculo sigue fortaleciéndose y el compromiso va en serio. Pero eso no es todo. Maxwell fue aún más lejos al asegurar que la familia crecerá.

“También veo una niña y un niño. Primero va a ser el varón, y mucha suerte para ellos, porque viene otro bebé: 2 hijos”. Saúl Maxwell

Lee: Ángela Aguilar lanza mensaje tras su interpretación en inglés; ¡expuso polémicas conversaciones con su mamá!

¿Qué le advierte Saúl Maxwell a Pepe Aguilar sobre demandas y traiciones este 2026?

Las predicciones no fueron tan luminosas para Pepe Aguilar, quien, aunque tendrá un año con momentos positivos, también deberá andar con mucho cuidado. Saúl Maxwell reveló que, al observar la copa de cristal y las cartas, apareció una figura espiritual clave.

“La copa de cristal, junto a las cartas, muestran a Zadkiel, un ángel que trae paz a su vida”. Saúl Maxwell

Sin embargo, esa paz podría verse amenazada por problemas legales que, según el psíquico, ya se están gestando en su contra. La advertencia fue clara y directa.

“Es un año mejor para él, pero que se cuide mucho, porque vienen demandas. Calladito se ve más bonito. Se está cocinando algo en su contra y es una mujer”. Saúl Maxwell

El mensaje sugiere conflictos que podrían surgir desde el entorno cercano o profesional, por lo que Maxwell recomendó prudencia, silencio y fortaleza espiritual.

“Debe ser positivo y agarrarse de Dios. Saúl Maxwell

Las palabras encendieron las alarmas, dejando ver que el cantante podría enfrentar situaciones delicadas si no maneja con cuidado sus decisiones y declaraciones durante este año.

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Quién es Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’?

Saúl Maxwell, mejor conocido como ‘El psíquico de las estrellas’, es un famoso vidente

Actualmente radica en Los Ángeles.

Ha trabajado con grandes celebridades como Jennifer López, Ben Affleck y Eugenio Derbez.

Tiene cerca de 74 mil seguidores en Instagram.

Ha ganado varias veces la lotería.

Cabe destacar que las predicciones Saúl Maxwell tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.